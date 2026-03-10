Cipo metió un refuerzo sorpresa que viene de la Primera Nacional

Este martes por la noche, el albinegro presentó nueva camiseta y sorprendió con un jugador que llega desde una categoría superior.

Fue un día de novedades positivas para Cipo . Al anuncio de la llegada de su primer colectivo comprado con fondos propios para los traslados, se sumó por la tarde la presentación de la camiseta para el Federal A 2026 y luego la comunicación de un refuerzo que no estaba en los planes de nadie.

La directiva lo mantuvo en secreto hasta que se lo vio con la camiseta del albinegro y dijo sus primeras palabras como jugador del Capataz.

Se trata de Claudio Mosca, de mucha trayectoria en el ascenso y proveniente de San Miguel con 34 años.

claudio mosca 3

"Le agradezco a la dirigencia, al cuerpo técnico por confiar en mi. Lo poco que conocí se ve que es un club muy pasional, que tiene mucha gente, que mueve mucho a la ciudad, eso siempre para el jugador es muy importante. Vengo con muchísimas ganas, expectativas, a aportar mi granito de arena desde donde me toque. Se que hay un grupo bárbaro, que el club tiene buenas instalaciones, así que está todo dado para hacer las cosas bien y para lograr cosas importantes", declaró Mosca ante los presentes.

El mediocampista ofensivo, que comenzó su carrera en Arsenal y debutó en 2009 jugando primera división, se mostró contento de su nuevo desafío.

"Llegué hace menos de una hora, se dio todo muy rápido. Contento por este caso en mi carrera por este paso en mi carrera, creo que va a ser un año lindo, vengo con muchas expectativas de poder ayudar al equipo a conseguir los objetivos. A disposición del cuerpo técnico", dijo en exclusiva a LMNeuquén.

Según contó la dirigencia, se trata de un futbolista que fue pedido por el Chango Cravero, aunque todavía el jugador no dialogó con el técnico.

"No llegamos a cruzar palabra, pero uno se tiene que ir ganando el lugar en el día a día. Hoy por hoy el fútbol argentino es muy parejo y muy competitivo. Nadie se mantiene en un club por un nombre. Yo vengo a ganarme mi lugar desde donde me toque", advirtió.

Para Mosca será su debut absoluto en el Federal A, luego de muchos años en las dos categorías superiores del fútbol nacional: "Es la primera experiencia en la categoría, se que es un torneo difícil, largo. Pero con la fe de llegar hasta el final con este club que siempre aspira a más, eso para el jugador es importante".

Llegar a Cipo fue una decisión fuerte en lo personal por parte del jugador, que afrontará la temporada 2026 vestido con los colores negro y blanco: "A defender la camiseta como si fuera mi familia. Estoy haciendo un esfuerzo grande dejando lejos a mis hijos en Buenos Aires, así que vengo con la expectativa de dar todo para que este sacrificio valga la pena".

Además de Arsenal, Mosca registra pasos por Chicago, Santiago Morning, Universitario de Sucre, Brown de Puerto Madryn, San Martín de San Juan, San Martín de Tucumán, San Luis de Quillota (Chile), Ferro y San Miguel.

El Verde de Caballito es el club donde más jugó con cuatro temporadas y 362 partidos.