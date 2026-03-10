Independiente reaccionó y empató agónicamente ante Unión en un partidazo

Tras el papelón del primer tiempo, el Rojo respondió a la bronca de sus hinchas y se llevó un punto en el Torneo Apertura.

Independiente y Unión fueron protagonistas del mejor partido hasta la fecha del Torneo Apertura . En un encuentro repleto de emociones, terminaron empatando 4-4, con un gol agónico del Rojo , que rescató un empate en un clima muy caliente con su público, que cantó contra el equipo en gran parte del juego.

El Tatengue comenzó el partido apabullando al Rojo, y ganaba en la primera parte por 3-0 , generando el enojo del público local. Al final de ese primer tiempo, Independiente marcó el descuento.

Ya en la segunda etapa puso rápidamente el 3-2 con un penal, aunque Unión volvió a ponerse con dos goles de ventaja. En un encuentro que fue una montaña rusa, el Rojo se puso a un gol con varios minutos por jugarse, y en el descuento, ya en la última jugada, logró empatarlo .

Empate sobre el final. pic.twitter.com/rYYr3gj0Ms — C. A. Independiente (@Independiente) March 11, 2026

Así fue el partidazo entre Independiente y Unión

Unión abrió el marcador en su primera llegada clara del partido, a los 13 minutos, con un penal por medio de una falta recibida por el mediocampista Rafael Profini del que se hizo cargo Cristian Tarragona, que convirtió con un remate centralizado y bajo.

¡ARRIBA EL TATENGUE EN AVELLANEDA! Tarragona puso el 1-0 de penal pic.twitter.com/mlHYhZa4Rk — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 10, 2026



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/mlHYhZa4Rk — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 10, 2026

El segundo gol del conjunto santafesino llegó luego de una combinación por derecha que permitió un centro rasante al segundo palo del lateral Lautaro Vargas. El defensor Juan Fedorco intentó cerrar y dejó la pelota viva sobre la línea, para que Cuello llegue y la empuje al gol.

CUELLO PONE EL SEGUNDO DE UNIÓN ANTE INDEPENDIENTE EN 20 MINUTOS pic.twitter.com/xFGqZSysp8 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 10, 2026



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/xFGqZSysp8 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 10, 2026

A los 38 minutos del primer tiempo, el carrilero Mateo Del Blanco apareció completamente libre por el costado izquierdo y recibió un buen pase filtrado de Profini, para luego encarar a Rey y picar la pelota por encima de su cuerpo, convirtiendo un golazo para el 3-0, que generó el enojo del público del Rojo.

¡QUÉ GOLAZO! Del Blanco la picó y Unión golea 3-0 a Independiente. pic.twitter.com/f9Sn5V8Vye — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 10, 2026



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/f9Sn5V8Vye — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 10, 2026

En tiempo cumplido de la primera mitad, el delantero Gabriel Ávalos prolongó un centro al primer palo para que Pussetto controle y defina de zurda ante el achique de Mansilla, para el 3-1. A pesar del descuento, el equipo se fue con cánticos de enojo por parte de su hinchada.

El descuento de Pusetto para Independiente ante Unión pic.twitter.com/xxV9ZLLRDC — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 10, 2026



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/xxV9ZLLRDC — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 10, 2026

Ávalos marcó el 3-2 de penal tras un fallo polémico del árbitro Andrés Merlos, aunque la felicidad no duro mucho, porque a los 19 del segundo tiempo, Maizon Rodríguez aumentó nuevamente la ventaja para Unión tras un tiro de esquina.

ÁVALOS MARCÓ DE PENAL Y AHORA UNIÓN LE GANA 3-2 A INDEPENDIENTE pic.twitter.com/jpWG1ogRdZ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 10, 2026



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/jpWG1ogRdZ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 10, 2026

VOLEA DE RODRÍGUEZ Y UNIÓN LE GANA 4-2 A INDEPENDIENTE pic.twitter.com/io1VGkmH4l — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 11, 2026



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/io1VGkmH4l — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 11, 2026

Tan solo cuatro minutos después, Independiente volvió a meterse en partido, con un cabezazo de Ávalos, que ponía al equipo a tiro del empate y se convertía en el protagonista de la remontada.

¡QUÉ PARTIDO! Ávalos vuelve a descontar para Independiente y ahora todo está 4-3 pic.twitter.com/DOiWueKVqF — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 11, 2026



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/DOiWueKVqF — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 11, 2026

Cuando el partido parecía que se convertía en una inevitable derrota para el Rojo, en la última jugada, Juan Fedorco conectó un increíble cabezazo para hacer estallar el Libertadores de América, con el empate agónico en un partidazo.

EL TREMENDO CABEZAZO DE FEDORCO PARA QUE INDEPENDIENTE LE EMPATE 4 A 4 A UNIÓN EN AVELLANEDA.

De locos pic.twitter.com/WNSpIg5agX — Ariel Di Doménico (@ArielDiDomenico) March 11, 2026



De locos pic.twitter.com/WNSpIg5agX — Ariel Di Doménico (@ArielDiDomenico) March 11, 2026

La furia de los hinchas de Independiente

En el primer tiempo, con el partido 3-0 a favor de Unión, y con un nivel muy pobre del equipo, los hinchas reprocharon a los jugadores, cantando y silbando cuando se veía venir una goleada en contra.

El enojo del público de Independiente por la derrota parcial ante Unión pic.twitter.com/2iTTzGtHrb — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 10, 2026



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/2iTTzGtHrb — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 10, 2026

Al finalizar el partido, a pesar de la euforia por el gol agónico, los hinchas no quedaron muy contentos con la actuación del equipo, que por más que reaccionó, no tuvo su mejor encuentro.