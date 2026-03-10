La insólita novela del mercado de pases que involucra a San Lorenzo, Lanús y Banfield

El conjunto azulgrana podría sumar un refuerzo en el medio de una pelea entre los dos equipos del sur.

Cuando parecía que el mercado de pases del fútbol argentino estaba terminado, surgió una de las novelas más insólitas de los últimos años, que involucra al clásico del sur, Banfield y Lanús , y a San Lorenzo , que podría sumar un refuerzo tras una sucesión de polémicas decisiones y declaraciones de los involucrados.

El jugador en cuestión es Rodrigo Auzmendi, quien fue pretendido por Boca en un momento del mercado , pero el Xeneize desistió de la contratación porque consideraba que Banfield lo cotizaba muy alto (el Taladro pedía dos millones de dólares).

En el horizonte apareció el Querétaro de México , que negoció con Banfield la compra del futbolista a cambio de perdonarle una deuda de un millón de dólares que el club mantenía por la adquisición de Martín Río.

En este momento comenzaron los problemas, cuando el conjunto mexicano reconoció tener que darlo a préstamo porque no tenía cupo por el momento y ahí aparecieron dos clubes interesados: San Lorenzo y Lanús, eterno rival de Banfield en el clásico del sur.

Rodrigo Auzmendi se va de Banfield y es NUEVO REFUERZO DE LANÚS.



Querétaro lo ficha a cambio de una vieja deuda por USD 1M y lo cede al Granate con OPCIÓN DE COMPRA POR UN AÑO.



[@TyCSports]

La batalla mediática entre el presidente de Banfield y el representante del jugador

Aunque todo parecía arreglado para que Auzmendi pase de Banfield a Lanús, con Querétaro como intermediario en la negociación, el presidente del Taladro entendió el problema político y frenó la operación.

"No nos parece ético que vaya a Lanús. Ante igualdad de condiciones priorizamos que vaya a San Lorenzo porque es un club enorme. Entiendo que falta una comisión hacia el representante y eso es lo que está trabando. Creo que con el correr del día se van a poner de acuerdo. Banfield, Querétaro y San Lorenzo ya tienen todo acordado. Si no acepta ir a San Lorenzo, se entrenará en reserva", declaró Matías Mariotto en diálogo con Tyc Sports.

Matías Mariotto, Presidente de Banfield, y el ULTIMÁTUM a Rodrigo Auzmendi sobre su salida:

"No nos parece ÉTICO que vaya a Lanús. Ante igualdad de condiciones priorizamos que vaya a San Lorenzo porque es un club enorme. Entiendo que falta una comisión hacia el…



"No nos parece ÉTICO que vaya a Lanús. Ante igualdad de condiciones priorizamos que vaya a San Lorenzo porque es un club enorme. Entiendo que falta una comisión hacia el… https://t.co/N2RDPXjqrI pic.twitter.com/MBKeMs1wMB — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 9, 2026

Adrián Palma, representante del jugador, respondió a las declaraciones y aseguró: "Banfield no lo vende a Querétaro si lo dan a Lanús y Querétaro no lo compra si Auzmendi no va a Lanús. Ahora Rodrigo paga los platos rotos y mañana va a tener que entrenar en la Reserva".

Luego añadió: "Él quiere ayudar a la situación de Banfield. Pero el club es el que nos mete en el embrollo. Mariotto lo que dice es que no puede dejar que se vaya a Lanús, tampoco es Garrafa Sánchez", haciendo una comparación insólita con uno de los grandes ídolos del Taladro.

"Banfield no lo vende a Querétaro si lo dan a Lanús y Querétaro no lo compra si Auzmendi no va a Lanús. Ahora Rodrigo paga los platos rotos y mañana va a tener que entrenar en la Reserva.

Él quiere ayudar a la situación de Banfield. Pero el club es el que nos mete en el…



Él quiere ayudar a la situación de Banfield. Pero el club es el que nos mete en el… pic.twitter.com/sNPT6klYi2 — DSports Radio 103.1 FM (@DSportsRadio) March 9, 2026

Además, aseguró que la negociación con Boca fue real y se truncó por un cambio de último momento de Banfield en los números: "Lo de Boca fue real, lo teníamos vendido en US$1.3M y a último momento #Banfield pidió US$2M".

San Lorenzo, el final de esta novela

Finalmente, ante tantos idas y vueltas, se realizó la operación con el club mexicano, que cede al delantero a San Lorenzo hasta finales del año, con una opción de compra de cuatro millones de dólares.

Confirmado: Rodrigo Auzmendi es nuevo jugador de Querétaro de México, pero jugará a préstamo en San Lorenzo de Almagro.

Banfield (lo compró por $25mil proveniente de Motagua) traspasó al delantero por la deuda valorada en 1M$ que tenía por Martín Río con el cuadro mexicano.…



Banfield (lo compró por $25mil proveniente de Motagua) traspasó al delantero por la deuda valorada en 1M$ que tenía por Martín Río con el cuadro mexicano.… pic.twitter.com/HPUR4ZOoxr — De La Rocha (@AlvaroDLaRocha) March 10, 2026

Lanús, por su parte, que busca un nueve para reemplazar a Rodrigo Castillo, que se fue a Fluminense tras ganar la Recopa Sudamericana, podría sumar a Andrés Vombergar.