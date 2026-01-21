Los nuevos nombres que tendría apuntados Riquelme para Boca en un mercado muy difícil

El presidente de Boca estaría buscando jugadores para incorporar con el torneo de primera ya comenzado.

Juan Román Riquelme es nuevamente criticado por su gestión deportiva. A cuatro días del comienzo del Apertura, Boca no hizo incorporaciones, en un plantel que estuvo lejos de hacer un buen año la temporada pasada.

El cierre del mercado de pases se acerca y el presidente del club no quiere quedarse con las manos vacías. Tras el frustrado intento por Marino Hinestroza y las negociaciones estancadas con Alexis Cuello y Gastón Hernández de San Lorenzo, la dirigencia ha girado el timón. El entrenador Claudio Úbeda busca refuerzos inmediatos y ahora suenan dos nombres con fuerza: Ángel Romero y Rodrigo Auzmendi.

Juan Román Riquelme ha tomado las riendas en una posible operación clave. El vicepresidente xeneize contactó directamente con Ángel Romero, futbolista paraguayo que acaba de quedar libre del Corinthians. La buena relación personal entre ambos facilita el diálogo, y su condición de jugador sin club lo convierte en una alternativa económicamente viable.

ángel romero corinthians

Para concretar su llegada, Boca debe primero liberar un cupo de extranjero. Ese obstáculo se resolvería con la salida de Bruno Valdez, quien tiene un acuerdo verbal para rescindir su vínculo (que iba hasta 2025) y continuar su carrera en Cerro Porteño. Una vez confirmada esa baja, el club ofrecería a Romero un contrato por dos temporadas.

El plan B: un "9" de altura

La otra carta sobre la mesa es Rodrigo Auzmendi. El delantero de Banfield, de 25 años y 1,91 metros, ha sido consultado por Boca. En el Taladro, el jugador lleva 4 goles en 15 partidos esta temporada. Aunque aún no hay una oferta formal, el interés es serio: la emergencia en el ataque es tangible.

auzmendi banfield

Actualmente, Úbeda no cuenta con centrodelanteros disponibles: Miguel Merentiel, Edinson Cavani y Milton Giménez se encuentran lesionados.

El próximo domingo, en el debut en el Apertura contra Deportivo Riestra en La Bombonera, el punta sería Lucas Janson, de escasa participación en los últimos dos años.

Auzmendi representa un perfil distinto, de área y referencia aérea, que el equipo no tiene en este momento.

Un mercado sin brillo

Mientras las conversaciones con San Lorenzo por Cuello no avanzaron en las últimas horas, la prioridad de Boca es resolver su urgencia ofensiva. Romero aparece como la opción más inmediata y de costo accesible, mientras que Auzmendi es el plan alternativo con proyección.

El presidente transitorio de San Lorenzo, Sergio Constantini, declaró este miércoles que las negociaciones por Cuello están terminadas.

Hasta ahora, el club no ha realizado incorporaciones en este periodo de fichajes. Con el reloj en marcha, la gestión de Riquelme y la urgencia deportiva marcan una recta final determinante para que el equipo no enfrente la segunda parte del año con el mismo plantel.