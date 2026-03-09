"The last dance" que no fue de Lionel Messi en Barcelona: el inesperado cruce entre Laporta y Xavi

El presidente del FC Barcelona y uno de sus ídolos, y exDT, realizaron declaraciones públicas con versiones encontradas.

"The last dance" de Lionel Messi nunca fue una realidad, pero estuvo mucho más cerca de concretarse de lo que se pensaba. Así lo evidenció el cruce mediático entre Joan Laporta , expresidente del Barcelona , y el ídolo español Xavi Hernández.

Los íconos del mundo blaugrana protagonizaron un fuerte cruce por declaraciones realizadas públicamente sobre el capitán argentino .

Todo comenzó cuando Xavi , que es uno de los jugadores más ganadores en la historia del Barcelona y que además fue campeón del mundo con la selección de España, acusó a Laporta de boicotear el regreso de Messi al club catalán en el 2023.

barcelona messi xavi laporta

Fuerte cruce mediático

“En enero él es campeón del mundo y contactamos. Él me dijo que tenía la ilusión de volver al club y yo lo veo”, empezó Xavi, quien además recordó que “hablamos hasta el mes de febrero o marzo y le dije que cuando me diera el ok se lo diría al presidente (Laporta)”.

Sin embargo, cuando se dio el ingreso de Laporta en la operación todo se empezó a complicar: “En cuanto entra el presidente empiezan a negociar con su padre y contrato hecho, luz verde de LaLiga y al final el presidente lo tira para atrás. Es decir, vuelve a no decir la verdad”.

"Llamo a Leo, no me atiende el teléfono porque del otro lado le dicen que no se iba a hacer", se lamentó Xavi.

Embed "Xavi":

Porque aseguró que Joan Laporta impidió el regreso de Lionel Messi a Barcelona en 2023 pic.twitter.com/IWY9fY0xeC — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 9, 2026

Lejos de quedarse de brazos cruzados, Laporta le respondió a Xavi y minimizó su trabajo como director técnico en el Barcelona: “La entrevista suya me sorprendió y me dolió. Entiendo que esté dolido. Con los mismos jugadores, Flick gana y Xavi no. Con Xavi vi que íbamos a perder y con Flick que íbamos a ganar”.

Laporta fue presidente del Barcelona entre 2003 y 2010, periodo en el que Messi debutó y se consolidó como el mejor jugador del mundo. En el 2021 volvió al cargo tras recibir un fuerte apoyo del rosarino, aunque rápidamente se dio su traumática salida del club catalán para llegar al Paris Saint-Germain de Francia.

El mes pasado Laporta renunció a la presidencia del Barcelona para poder presentarse a las elecciones que serán este 15 de marzo.