En un clásico muy picante, Boca y San Lorenzo se jugaron la vida y empataron en la Bombonera

El Xeneize arrancó ganando con un golazo de Ascacíbar, pero el Ciclón lo empató diez minutos después por intermedio de Gregorio Rodríguez.

El clásico entre Boca y San Lorenzo no decepcionó : en un clima picante, igualaron 1-1 y no pudieron acercarse a la punta de su zona. Santiago Ascacíbar convirtió el primer tanto para el Xeneize en el complemento, pero un rato después Gregorio Rodríguez puso el partido en tablas. De la mano de Claudio Úbeda, el club azul y oro no pudo triunfar en sus últimas cuatro presentaciones como local . Por ello, los hinchas despidieron al equipo con una fuerte silbatina.

El duelo comenzó con tensión de clásico: abundó la pierna fuerte y ninguno de los dos equipos pudo imponerse desde el juego. Sin embargo, pese a lo disputado de los primeros minutos, Boca fue el que más cerca estuvo del gol . Adam Bareiro tuvo una linda aproximación con un remate que salió débil; y Miguel Merentiel lanzó un centro interesante que fue rechazado justo a tiempo por Gastón Hernández.

Ante la falta de ocasiones claras, San Lorenzo sufrió una fatalidad promediando la etapa inicial: Ezequiel Cerutti cayó mal, el pie se le dobló y sufrió una extraña lesión que le impidió continuar en el campo de juego, cuando parecía que el Ciclón tomaba una postura más ofensiva. En su lugar ingresó el Perrito Barrios .

El Xeneize, justo antes del pitazo del juez, empezó a crecer y mostró buenas sociedades, con Tomás Aranda como uno de sus futbolistas más desequilibrantes. El pibe conectó de cabeza en velocidad y la pelota se fue apenas afuera, pero fue apenas la primera de muchas ocasiones seguidas que no pudo concretar el local. Merentiel le pegó mal ante un pase de Leandro Paredes y Bareiro estrelló el travesaño después de una buena gambeta del juvenil.

EL TRAVESAÑO LE NEGÓ EL GOL A BAREIRO TRAS UNA GRAN JUGADA DE ARANDA.



— SportsCenter (@SC_ESPN) March 11, 2026

Aún así, todavía quedaba tiempo para que el Cuervo pusiera en peligro la fortaleza defensiva del elenco comandado por Claudio Úbeda. Luego de ganarle la posición a Lautaro Di Lollo, Hernández le imprimió potencia a un testazo que pegó en el poste, y que dejaba sin reacción a Agustín Marchesín.

EL CICLÓN ESTUVO A NADA DE FESTEJAR EN LA BOMBONERA: el travesaño le negó el gol a Hernández.



— SportsCenter (@SC_ESPN) March 11, 2026

En el complemento, el cuadro azul y oro capitalizó la mejor acción colectiva de todo el compromiso y terminó encontrando la llave del gol: Milton Delgado apareció solo adentro del área y esperó a la aparición de Santiago Ascacíbar, que solo frente a Orlando Gill disparó para convertir el 1-0.

Los de Damián Ayude, que habían empezado mejor la segunda parte, acusaron recibo y reaccionaron en un abrir y cerrar de ojos. Diez minutos después del baldazo de agua fría, Barrios y Luciano Vietto comandaron un avance, De Ritis pasó al ataque y encontró en el medio del área a Gregorio Rodríguez, quien acababa de entrar: la empujó estando solo y selló el 1-1.

ENTRÓ Y FESTEJÓ: Gregorio Rodríguez marcó el 1-1 de San Lorenzo contra Boca en La Bombonera.



— SportsCenter (@SC_ESPN) March 12, 2026

Tras las conquistas, las propuestas de ambos equipos fueron más bien mezquinas, priorizando proteger su propia meta y no cometer errores no forzados. CASLA agotó rápidamente sus cambios y Barrios, que había ingresado en el primer período, le cedió su lugar a Gonzalo Ábrego. La visita se refugió y con eso le alcanzó para rescatar un punto de su visita a la Bombonera, una prueba de riesgo que sorteó con creces.

El resumen de Boca-San Lorenzo

Formación de Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Formación de San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Mathias De Ritis; Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Agustín Ladstatter; y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Goles: Santiago Ascacíbar (55'); y Gregorio Rodríguez (65').

Árbitro: Pablo Echavarría.

Estadio: La Bombonera.

Transmisión: ESPN Premium.