El clásico está picante: San Lorenzo se lo empató a Boca, que lo había empezado ganando

El Xeneize, que viene de golear a Lanús dejando una muy buena imagen, tiene una nueva prueba de fuego frente al Ciclón.
El duelo comenzó con tensión de clásico: abundó la pierna fuerte y ninguno de los dos equipos pudo imponerse desde el juego. Sin embargo, pese a lo disputado de los primeros minutos, Boca fue el que más cerca estuvo del gol. Adam Bareiro tuvo una linda aproximación con un remate que salió débil; y Miguel Merentiel lanzó un centro interesante que fue rechazado justo a tiempo por Gastón Hernández.
Ante la falta de ocasiones claras, San Lorenzo sufrió una fatalidad promediando la etapa inicial: Ezequiel Cerutti cayó mal, el pie se le dobló y sufrió una extraña lesión que le impidió continuar en el campo de juego, cuando parecía que el Ciclón tomaba una postura más ofensiva. En su lugar ingresó el Perrito Barrios.
El Xeneize, justo antes del pitazo del juez, empezó a crecer y mostró buenas sociedades, con Tomás Aranda como uno de sus futbolistas más desequilibrantes. El pibe conectó de cabeza en velocidad y la pelota se fue apenas afuera, pero fue apenas la primera de muchas ocasiones seguidas que no pudo concretar el local. Merentiel le pegó mal ante un pase de Leandro Paredes y Bareiro estrelló el travesaño después de una buena gambeta del juvenil.
Aún así, todavía quedaba tiempo para que el Cuervo pusiera en peligro la fortaleza defensiva del elenco comandado por Claudio Úbeda. Luego de ganarle la posición a Lautaro Di Lollo, Hernández le imprimió potencia a un testazo que pegó en el poste, y que dejaba sin reacción a Agustín Marchesín.
En el complemento, el cuadro azul y oro capitalizó la mejor acción colectiva de todo el compromiso y terminó encontrando la llave del gol: Milton Delgado apareció solo adentro del área y esperó a la aparición de Santiago Ascacíbar, que solo frente a Orlando Gill disparó para convertir el 1-0.
Los de Damián Ayude, que habían empezado mejor la segunda parte, acusaron recibo y reaccionaron en un abrir y cerrar de ojos. Diez minutos después del baldazo de agua fría, Barrios y Luciano Vietto comandaron un avance, De Ritis pasó al ataque y encontró en el medio del área a Gregorio Rodríguez, quien acababa de entrar: la empujó estando solo y selló el 1-1.
La previa de Boca-San Lorenzo
Boca recibe a San Lorenzo en un encuentro correspondiente a la décima fecha de la Zona A del Torneo Apertura, que será clave para ambos equipos buscando afianzarse en los puestos de clasificación a los playoffs. El partido, programado para las 19.45, se lleva a cabo en la Bombonera y se puede ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Pablo Echavarría, secundado desde el VAR por Silvio Trucco.
Formación de Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.
Formación de San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Mathias De Ritis; Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Agustín Ladstatter; y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.
