Arsenal le ganó un partidazo a Chelsea y sigue arriba en la Premier League

El equipo que dirige Arteta la pasó mal pero lastimó con dos pelotas paradas y se impuso en casa. Enzo Fernández fue titular.

El partido más atractivo en la previa del fin de semana en el planeta fútbol estaba pautado para este domingo. Arsenal y Chelsea no defraudaron en el cierre de la fecha 28 de Premier League donde los Gunners lograron tres puntos vitales para seguir en lo más alto de la tabla.

Fue 2 a 1 para el equipo de Mikel Arteta , que tiene como ayudante de campo al argentino Gabriel Heinze .

La pelota parada volvió a ser determinante para Arsenal, que por esa vía llegó al primero con William Saliba . Luego de un centro desde la derecha, Gabriel Magalhães la bajó en el segundo palo y el francés desvió nuevamente de cabeza y el balón pegó en Sarr antes de ingresar al arco.

En un contexto de partido parejo, Chelsea llegó a la igualdad por la misma vía. Reece James ejecutó tres córners seguidos desde la izquierda y con el mismo objetivo. Cargar sobre el primer palo de David Raya.

En el segundo de ellos, el arquero sacó una pelota bárbara tras un desvío en el codo de Declan Rice, pero al siguiente Piero Hincapié se llevó puesta la pelota y empató con un gol en contra.

Después del descanso, la visita tuvo sus mejores 15' en el partido, dominando pelota, terreno y situaciones de gol. Sin embargo, entre la falta de efectividad y las atajadas de Raya, el partido siguió empatado.

Como en esos primeros 20' del segundo tiempo Chelsea no pudo anotar, después se desinfló. En cuanto Arsenal pudo salir un poco del fondo, hizo mucho daño otra vez con la pelota parada.

Iban 21 cuando Rice tiró el córner desde la izquierda y Jurriën Timber apareció con un cabezazo para poner en ventaja otra vez a los Gunners.

Para colmo, al toque Pedro Neto vio la segunda amarilla por cortar un contra-ataque prometedor del rival y la visita se quedó con uno menos.

Lejos de brillar, Arsenal aguantó la victoria haciendo pasar los minutos, pero le faltó contundencia para liquidarlo y el final quedó abierto. De hecho, el ingresado Alejandro Garnacho casi lo empata con un centro que estuvo a punto de meterse en el palo izquierdo de Raya, que evito el empate y fue una de las grandes figuras del partido.

El triunfo le permite al Arsenal mantener los cinco puntos de ventaja sobre el City, que el sábado había derrotado 1 a 0 al Leeds como visitante y además tiene un partido menos. Primero y segundo se enfrentarán en la fecha 33, a mediados de abril.

El United sigue en levantada

En otros resultados de la misma jornada, Manchester United superó 2-1 al Crystal Palace y alcanzó al Aston Villa en el tercer lugar. Lisandro Martínez no estuvo por segundo partido seguido debido a una leve lesión en la pantorrilla hace una semana.

Además, Brighton le ganó por 2 a 1 al Nottingham Forest y lo complicó con el descenso en la zona baja de la tabla y Fulham profundizó la crisis del Tottenham al vencerlo también por 2 a 1.