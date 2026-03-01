Cayó un misil a 20 kilómetros del circuito donde prueba la Fórmula 1 en Bahrein

Además de suspenderse la actividad, está en duda carrera de cuarta fecha del calendario oficial que comienza la semana que viene.

La actividad prevista por la Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Bahrein quedó suspendida luego de que un misil impactara a unos 20–25 kilómetros del trazado , en el marco del conflicto bélico que afecta a la región.

Allí, McLaren y Mercedes debían realizar una prueba oficial junto al proveedor de neumáticos Pirelli de cara al inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1 en Australia .

Desde Pirelli confirmaron que todo su personal se encuentra fuera de peligro , aunque decidieron cancelar la actividad como medida preventiva tras el cierre aéreo en partes del Golfo.

La compañía evalúa trasladar los ensayos a Europa, mientras que el Gran Premio de Bahréin previsto para el 12 de abril, por ahora, sigue en el calendario, aunque la FIA monitorea de cerca la evolución de la situación en el país.

"La dos jornadas de test de desarrollo para los compuestos de lluvia previstas para hoy y mañana en el circuito de Bahréin han sido canceladas por razones de seguridad, a raíz de la evolución de la situación internacional", señaló la compañía.

El aspecto prioritario pasó a ser la situación del personal desplazado a la zona. Según informó la empresa con sede en Milán, todos los integrantes del staff presentes en Manama se encuentran a salvo en sus hoteles y ya se trabaja en la organización de su regreso a Italia y al Reino Unido en el menor tiempo posible.

Embed ÚLTIMA HORA: Cae un misil iraní a 20km del circuito de Baréinpic.twitter.com/tM2cPE0kBw — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) February 28, 2026

El episodio genera preocupación dentro de la Fórmula 1 a pocas semanas del inicio del campeonato 2026, cuyo arranque está previsto en Australia.

El calendario incluye un retorno inmediato a Medio Oriente con el Gran Premio de Bahréin del 10 al 12 de abril y, una semana después, la cita en Arabia Saudita, fechas que ahora quedan bajo observación mientras la situación geopolítica continúa en desarrollo.

bahrein pirelli

La temporada a punto de comenzar

La escalada de tensión en Medio Oriente ya empieza a impactar en el calendario deportivo internacional.

Luego de que en Qatar se suspendieran todas las actividades deportivas y se postergara la Finalissima prevista para el 27 de marzo, surge la pregunta inevitable: ¿corre riesgo el Gran Premio de Bahréin del próximo 12 de abril?

La competencia se disputa en el "Bahrain International Circuit", en Sakhir, una zona estratégica del Golfo que en los últimos días quedó bajo alerta por la caída de un misil en las cercanías.

Aunque por el momento no hubo un anuncio oficial de cancelación, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) mantiene un seguimiento permanente de la situación política y de seguridad antes de confirmar definitivamente la cuarta fecha del calendario.

Un eventual conflicto logístico —como cierres del espacio aéreo o restricciones de traslado— podría complicar el arribo de equipos, autos y personal técnico, algo clave en una categoría que maneja una estructura itinerante de altísima complejidad. La Fórmula 1 ya debió modificar su calendario en otras ocasiones por razones de fuerza mayor, por lo que no se descarta ningún escenario.

En este contexto también aparece el nombre de Franco Colapinto, el piloto argentino que forma parte del paddock y cuya proyección mantiene en vilo a los fanáticos nacionales. Cada fecha del calendario es clave para su crecimiento deportivo y cualquier alteración impacta directamente en su planificación y en la expectativa argentina dentro de la máxima categoría.

Por ahora, el GP de Bahréin sigue en pie, pero la incertidumbre crece día a día. La definición final dependerá de la evolución del conflicto en la región y de las garantías de seguridad que puedan ofrecer las autoridades locales y los organismos internacionales.