La fortuna que le entraría a River si se hace el pase de Enzo Fernández al Real Madrid

El Millo cobraría un importante monto por el mecanismo de solidaridad que le corresponde.

Una noticia que podría sacudir al fútbol internacional tendría también repercusiones para River . En las últimas horas, Chelsea declaró transferible a Enzo Fernández , pidiendo una importante suma por su pase. El capitán de los "blues" estaría en la mira del Real Madrid y PSG , que podrían negociar para comprarlo este año.

Claro que la operación no sería sencilla, porque los dueños del club inglés buscan recuperar la inversión realizada cuando se lo compraron a Benfica . Fueron 121 millones de Euros después del Mundial de Qatar.

La gran virtud de River, en su momento, fue quedarse con un porcentaje de futuras ventas. Además de ser la operación más cara en la historia del fútbol argentino cuando se fue a Portugal, después le volvió a ingresar dinero cuando llegó a la Premier League y allí vendió el porcentaje que le quedaba.

Sin embargo, el mecanismo de solidaridad permanece. Se trata de el ítem que recompensa a las instituciones formadoras en cada transferencia que se realiza de forma internacional.

Un jugador diferente

Enzo es clave para Chelsea. Así lo demostró en la obtención del último Mundial de Clubes disputado en Estados Unidos y antes en la consagración en la Conference League.

Es el segundo capitán del plante y viste la cinta cuando no es titular Reece James en el equipo que acaba de cambiar de técnico, tras la salida de Enzo Maresca.

En este caso, Chelsea lo consideraría transferible a Fernández, siempre y cuando los clubes que lo pretendan estén dispuestos a desembolsar 150 millones de dólares.

Real Madrid se encuentra en una crisis futbolística, luego de que Florentino Pérez decidiera echar a Xabi Alonso del cargo de entrenador. La danza de nombres podría llevar a la directiva merengue a ofrecer jugadores y dinero como parte de pago de nuevos futbolistas.

Por su parte, PSG buscaría una pieza más para retener el título obtenido en la Champions y recuperarse de algunos malos resultados, como la caída ante el propio Chelsea en la final del MdC. Según medios franceses, los dueños del PSG estarían dispuestos a pagar los 150 millones de euros por Enzo.

River expectante

De concretarse un pase de 150 millones de dólares, por el "mecanismo de solidaridad" a River le corresponderían ocho millones de dólares. Es decir, sin mover un pelo, el club argentino recuperaría lo que invirtió en el actual mercado de pases, donde llegaron Aníbal Moreno, Fausto Vera y el uruguayo Mathias Viña.

Cabe recordar que el campeón del mundo y bicampeón de América con la selección ya lleva 4 temporadas con los Blues, 147 partidos jugados, 24 goles, 27 asistencias y 2 títulos.