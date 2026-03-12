Sacado: los efusivos gestos de Riquelme en su palco de La Bombonera horas más tarde del empate ante San Lorenzo

El presidente del club fue visto en su palco con claros gestos junto a un grupo de personas tras el empate en el clasico.

Boca no jugó mal en La Bombonera , pero el empate 1-1 le terminó ahogando los elogios de una hinchada que parecía convencida por lo visto pero terminó silbando al entrenador Claudio Úbeda tras el resultado en el clásico, un estilo de partidos que a este plantel le cuesta sacar adelante.

Mas allá de la leve mejoría que en comparación a los partidos anteriores es un cambio drástico de actitud y juego, hay aspectos que todavía no convencen a los hinchas ni a algunos integrantes de la comisión directiva. Luego del encuentro ante el cuervo, el presidente del club Juan Román Riquelme fue visto en su palco hasta horas más tarde con gestos claros que podrían analizar el estilo de juego del equipo.

Más tarde comenzaron a circular en las redes sociales distintos videos donde se ve un Riquelme efusivo en su palco, junto a un grupo de personas, con claros movimientos en sus brazos que parecieran indicar distintos pasajes del encuentro en el clásico. Parecía un monólogo, donde el análisis era liderado por el máximo mandatario del club.

Boca y San Lore nzo se sacaron chispas en un clásico donde mostraron sus versiones e hicieron un clásico a pura pasión en el estadio La Bombonera donde el equipo de Claudio Úbeda fue silbado por parte de los hinchas a pesar de haber hecho una performance mejorada a lo hecho partidos anteriores, a excepción del duelo con goleada a Lanús donde fue una máquina.

A la salida del campo de juego tras el empate consumado luego de ir ganando con un golazo de Santiago Ascacibar, los hinchas explotaron contra el entrenador Úbeda con fuertes gritos que pidieron su salida del cargo. Al parecer no se trata de lo hecho este miércoles sino que viene un arrastre de otros partidos donde el equipo no mostraba rebeldía.

Además los hinchas se impacientaron con el DT luego de que decida sacara a Adam Bareiro por Iker Sufiaurre cuando el partido ya marchaba por los 90 minutos de juego. Luego de escuchar la despedida de los hinchas para él, Úbeda habló en conferencia de prensa sobre la reacción.

“El equipo estaba jugando bien y estábamos sosteniendo el ritmo. Por ello, decidí no hacer cambios. Los 11 que estaban, lo estaban haciendo bien”, dijo por la decisión de no hacer cambio hasta el cierre del encuentro y dijo sobre los silbidos: ”Entiendo al hincha que no se va conforme. Sé la exigencia que impone el hincha de Boca. Queremos revertir esa opinión que tiene el hincha sobre el cuerpo técnico".

Por otra parte dijo: “Me voy con una sensación fea de irnos con un punto. Generamos situaciones para ganar el partido. No las pudimos concretar. Me angustia eso. Aunque me da tranquilidad que el equipo evoluciona”.