Cuál es el jugador que fue reprobado por los hinchas de Boca en el clásico ante San Lorenzo

Tanto en La Bombonera como en las redes sociales, un titular del xeneize recibió duras críticas por su rendimiento. De quién se trata.

Boca mostró otra cara ante San Lorenzo en La Bombonera pero no le alcanzó para quedarse con la victoria en el clásico para consolidar una racha positiva tras la goleada a Lanús de visitante. Tampoco bastó para contentar a los hinchas que expresaron su disconformidad con silbidos, principalmente para Úbeda , y algunas críticas a jugadores puntuales.

Las redes sociales también fueron un canal de críticas para los hinchas que no estuvieron en el estadio viendo el partido, y alli hubo un jugador por el cual un sinfín de hinchas levantaron la voz y expresaron su rechazo al nivel futbolístico que presenta en la actualidad.

Lo cierto es que Marcelo Weigandt , el lateral derecho elegido por el DT tras su regreso de Inter Miami, fue cuestionado por los hinchas en X (ex Twitter). “ No puede seguir jugando “, “ El mayor responsable “, “ Sáquenlo “. “ Qué desastre “, sostuvieron algunos de los hinchas que se expresaron en las redes sociales.

Críticas Weigandt

Cabe recordar que el lateral derecho está reemplazando a Juan Barinaga, quien es el titular para la consideración del DT, mientras que el joven jugador Dylan Gorosito espera su oportunidad en la Primera División. Frente a Gimnasia de Chivilcoy por Copa Argentina jugó y contentó a los hinchas, pero el entrenador no prueba al joven en el torneo doméstico.

Otro resistido por el hincha: la llamativa respuesta de Úbeda a los silbidos recibidos en La Bombonera

Boca y San Lore nzo se sacaron chispas en un clásico donde mostraron sus versiones e hicieron un clásico a pura pasión en el estadio La Bombonera donde el equipo de Claudio Úbeda fue silbado por parte de los hinchas a pesar de haber hecho una performance mejorada a lo hecho partidos anteriores, a excepción del duelo con goleada a Lanús donde fue una máquina.

A la salida del campo de juego tras el empate consumado luego de ir ganando con un golazo de Santiago Ascacibar, los hinchas explotaron contra el entrenador Úbeda con fuertes gritos que pidieron su salida del cargo. Al parecer no se trata de lo hecho este miércoles sino que viene un arrastre de otros partidos donde el equipo no mostraba rebeldía.

Además los hinchas se impacientaron con el DT luego de que decida sacara a Adam Bareiro por Iker Sufiaurre cuando el partido ya marchaba por los 90 minutos de juego. Luego de escuchar la despedida de los hinchas para él, Úbeda habló en conferencia de prensa sobre la reacción.

Ubeda

“El equipo estaba jugando bien y estábamos sosteniendo el ritmo. Por ello, decidí no hacer cambios. Los 11 que estaban, lo estaban haciendo bien”, dijo por la decisión de no hacer cambio hasta el cierre del encuentro y dijo sobre los silbidos: ”Entiendo al hincha que no se va conforme. Sé la exigencia que impone el hincha de Boca. Queremos revertir esa opinión que tiene el hincha sobre el cuerpo técnico".

Por otra parte dijo: “Me voy con una sensación fea de irnos con un punto. Generamos situaciones para ganar el partido. No las pudimos concretar. Me angustia eso. Aunque me da tranquilidad que el equipo evoluciona”.