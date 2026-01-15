Cómo es el tratamiento especial que le están haciendo a Edinson Cavani

El uruguayo finalizó el 2025 con una lesión que al día de hoy le impide entrenarse con normalidad y a la par de sus compañeros.

El 2026 no arrancó de la mejor manera para el delantero uruguayo de Boca , Edinson Cavani . El Matador, que ya había terminado sin poder entrar contra Racing por un dolor en la espalda en el último partido del año pasado, arrancó la pretemporada trabajando de manera diferenciada.

Si bien hubo un día que trabajó a la par de sus compañeros, luego no volvió a suceder. Después, siempre se entrenó aparte. Luego llegó el parte médico de Boca confirmando su lesión, más tarde su ausencia en el amistoso ante Millonarios en la Bombonera y finalmente el tratamiento especial que el propio Claudio Úbeda reveló que le están haciendo al uruguayo.

"A Cavani le hicieron una infiltración en la zona lumbar para descomprimir la inflamación que tiene, y al ponerle corticoides hay que tener cuidado en su etapa de recuperación y lo hará progresivo. Esperemos que esté lo más pronto posible, se lo hizo hace un par de días nada más y esperamos tenerlo pronto con nosotros", dijo el entrenador de Boca tras el 0-0 ante el equipo colombiano en la Bombonera.

image

Ahora bien, ¿en qué consiste ese procedimiento al que se está sometiendo el 10? El bloqueo para una lumbalgia involucra una serie de inyecciones de antiinflamatorios y anestésicos en la zona epidural, cerca de la médula espinal y los nervios, con el objetivo de contener el dolor.

Cuál es la lesión que tiene a maltraer a Edinson Cavani

El problema físico de Edinson Cavani es el mismo de los últimos meses, que le afecta la zona lumbar y no le permite moverse con normalidad. Un dolor que debe ir manejando día a día evitando los ejercicios que lo empeoren. Por eso, son más las veces que se entrena solo y apartado del grupo, que las que lo hace junto a sus compañeros.

No por nada el delantero de 38 años no juega de titular desde el 14 de septiembre ante Rosario Central (1-1 en el Gigante de Arroyito) y desde entonces, luego de pasar dos meses afuera, sumó minutos desde el banco en la última fecha con Tigre y en octavos y cuartos frente a Talleres y Argentinos. Un camino hacia una vuelta a la titularidad que no se pudo dar y que terminó cuando volvió a sentir dolor en la espalda mientras precalentaba para ingresar en el ST con Racing en la Bombonera.

image

Para el uruguayo se viene un proceso de full recuperación, foco en la evolución total y completa en estos últimos días antes del debut oficial en el torneo Apertura. Primero llegará el turno del segundo amistoso de pretemporada, el domingo con Olimpia desde las 21 en San Nicolás, partido que también se perderá, en principio al igual que los otros tres lesionados del plantel (Carlos Palacios, Rodrigo Battaglia y Milton Giménez) y luego sí, la hora del estreno con Riestra en la Bombonera el 25 de enero, que habrá que ver cómo llega.

Como le dijo Miguel Russo una vez a Ander Herrera, jugadores como Cavani tienen que estar al 200 por ciento para volver a jugar y no caer nuevamente. Úbeda, por lo visto, va a seguir esa línea con el 10.