Qué dijo Edinson Cavani de su recordado gol errado contra Alianza Lima

Una de las jugadas que marcó el año de Boca fue aquella pifia del uruguayo que le costó la eliminación de la Libertadores.

Edinson Cavani , delantero de Boca Juniors , recordó su insólito gol errado sobre el final de la serie de Copa Libertadores que terminó en derrota ante Alianza Lima , que sentenció la eliminación del Xeneize en la fase 2 del certamen continental.

En diálogo con DSports, el uruguayo confesó que la chance malograda quedó resonando en su cabeza. “Hay goles que son más puntuales, que quedan, como el gol que no pude hacer para entrar a la Copa Libertadores. Lo analizás y sabés por qué es. Lo analicé mil veces, porque nos dejó sin la chance de pasar", contó.

En aquella ocasión, Cavani tuvo una chance en sus pies que no logró materializar y que podría haberle dado la clasificación al equipo azul y oro a la siguiente fase de la copa sobre el cierre del partido, cuando su equipo ganaba 2-1 (2-2 en el global). Pero no logró pegarle a la pelota, la serie se definió en los penales y Boca quedó afuera ante su gente y sin chance de acceder a la fase de grupos de la Libertadores. Fue a los 97', en la última jugada del partido, cuando un centro cabeceado por Milton Giménez encontró por el segundo palo al chileno Williams Alarcón, quien la sirvió al medio para la llegada del uruguayo, que no logró enviarla al fondo de la red.

"Fue una situación en la que me toca picar primero al primer palo, jugármela con el defensor, chocar y caer con él, girar y levantarme rápido. Y eso muchas veces cansado, con poco oxígeno, porque venís exigido. Caerte, girar y levantarte; y hacer un giro también, porque no es solamente que caés al piso, sino que tenés que levantarte y girar para buscar la posición para patear. Te mareás… Tiré la patada por instinto y la tiré tarde”, aseguró.

Cavani también fue consultado en la misma entrevista cómo vive las críticas, sobre todo en redes sociales, cuando las cosas no salen. “Uno ya sabe; estamos grandes y percibís las cosas. Sabés cuándo las cosas salen bien y cuándo salen mal. No soy de mirar las redes sociales para avalar mi trabajo o para darme cuenta de cómo están las cosas. Soy consciente: viví para el fútbol desde que empecé mi carrera, soy muy observador y me analizo mucho. El tema de las redes es así: uno sabe que en algún momento te van a castigar y en otros no. Es parte del show. Hoy el fútbol, si antes era un show, lo es muchísimo más”, concluyó.

Atento Boca: Juan Román Riquelme definió quién será el técnico en 2026

Antes del mediodía de este lunes 29 de diciembre, el Mundo Boca tuvo la primera noticia importante del receso. Juan Román Riquelme definió que Claudio Úbeda continúe como técnico del primer equipo, pero esta vez lo haga como entrenador en jefe y no como interino, cargo que asumió tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

Según informaron diferentes medios como Radio La Red y Olé, el presidente xeneize le habría comunicado la decisión al "Sifón" y ya trabajan en el armado del plantel, con bajas confirmadas y refuerzos por los cuales están negociando.

En los últimos meses, Boca mejoró su rendimiento, ganó varios partidos incluyendo el Superclásico a River y mostró buenos ratos de fútbol. El regreso de Leandro Paredes fue la principal razón de esa mejora, pero el entrenador que supo ser ayudante de Russo también tuvo sus virtudes.

El xeneize llegó hasta semifinales en el Clausura de la Copa de la Liga, donde cayó ante Racing por 1 a 0 en La Bombonera. Úbeda quedó marcado por la pésima decisión de sacar a Ezequiel Zeballos y poner a Alan Velasco, que llevaba meses sin jugar. Hasta ese momento, el técnico interino tenía buena imagen con el público bostero, que hoy lo mira de reojo. Es evidente que Riquelme valora más los meses de trabajo y la mejora del equipo que ese error puntual.