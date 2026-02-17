El raro gesto de Cavani contra Platense que desató la locura de un campeón del mundo: "No parece jugador"

Una figura en el mundo del fútbol se hizo eco de una insólita acción de Cavani en los movimientos precompetitivos.

El encuentro entre Boca y Platense dejó mucha tela para cortar, principalmente por el mal rendimiento del xeneize que pareciera haber retrocedido una gran cantidad de casilleros luego de haber tenido una leve mejoría en el proceso de Claudio Úbeda . Toda la confianza ganada se echó a perder y ahora el futuro del DT es una incógnita.

Más allá de lo futbolístico, durante el partido y en momentos previo al mismo, algunos gestos de jugadores generaron fuertes opiniones de personajes del fútbol como también hinchas que detectaron situaciones particulares. Una de ellas tuvo como protagonista al delantero Edinson Cavani en la previa al duelo que luego terminaría con un empate en cero.

Es que en varias oportunidades se lo vio al matador distraído en la entrada en calor previo al duelo y hasta sentado en la heladerita conservadora mirando como sus compañeros corrían. Si bien no era necesario que esté realizando movimientos debido a que era suplente, llamó la atención por sus habituales arengas a sus compañeros.

Al analizar esta situación, Oscar Ruggeri, el campeón del mundo en 1986 y con pasado en Boca y River, defenestró a Cavani por su actitud: "Esta es la imagen que tiene que evitar. No parece un jugador de fútbol. Yo pregunto: salen los suplentes a calentar, ¿y a quién buscás vos como cámara? A Cavani. Lo vas a dejar pegado. Eso es lo que me extraña a mí de este crack", comentó en el programa F90.

"Es imposible que hagas algo así cuando estás por jugar un partido. No importa si no vas a entrar: ponete a estirar al costado del Loco. Por ahí no lo quiere hacer porque tiene miedo o lo que sea, pero ponete a estirar al lado. Parece cuando me levanto yo a ver si hago algo. Esta imagen sale al mundo, la ven todos. Vos decís: 'che, ¿juega o está dentro del cuerpo técnico?'. Me extraña de él", sumó.

Por otra parte soltó: "Estos son los tipos en los planteles que tienen que contagiar: los de nombre, los poderosos. Tienen que estar al lado de los titulares gritándoles 'dale, vamos, metele'. Que te grite Cavani si estás calentando te da una energía bárbara. Ahora, si me doy vuelta y lo veo sentado así…".

Tras los silbidos, Claudio Úbeda advirtió a sus jugadores con una fuerte frase: "Tenemos que..."

Si Boca había generado preocupación en el partido ante Vélez, este domingo en el empate ante Platense recrudeció el enojo de los hinchas y quedó manifiesto con silbidos al final del empate en cero. Cuando parecía que el equipo no daba la talla ni mostraba rebeldía en condición de visitante, en La Bombonera también hizo ruido y profundizó el malestar.

En conferencia de prensa tras una jornada negra donde el estadio habló con silbidos claros y un fuerte rechazo, el entrenador Claudio Úbeda se expresó por el presente del equipo a nivel juego. “Necesitamos urgente encontrar mejor funcionamiento, es lógico y hay que trabajar como hacemos todas las semanas. Nuestra obligación siempre es ganar“, sentenció con dureza.

Luego fue claro con una sentencia que, dependiendo el resultado, puede marcar su futuro: “Hay que dejar bien en claro: hay que ganarle a Racing. Tenemos que demostrar que estamos en condiciones de ganar ese partido, lo necesitamos. Tenemos que mejorar en el juego” .

"HAY QUE GANARLE A RACING"



Claudio Úbeda, DT de Boca, se refirió al próximo partido del Xeneize por el Torneo Apertura.



#DSPORTSNoticias pic.twitter.com/SbJwiM3wL7 — DSPORTS (@DSports) February 16, 2026

Por otra parte se expresó sobre su insistencia con el ingreso del cuestionado Lucas Janson: "Intentamos ponerlo en la posición donde más rindió jugando en Vélez: desde afuera hacia adentro y con perfil cambiado“, reveló Claudio en la conferencia. “Lo vimos muy bien durante la semana. Creo que entró e hizo cosas interesantes. Tuvo posibilidades de gol y lamentablemente no se le dio”

“No nos gusta para nada empatar en casa. Queríamos ganar este partido“, dijo y agregó: “En el segundo tiempo generamos situaciones más claras como para definirlo, pero no lo pudimos concretar. Intentamos variantes en la ofensiva para mejorar e intentar profundizar más. No sufrimos defensivamente, solo el desvío que pegó en el palo”.

Luego se refirió a la vuelta de los delanteros que sufrieron lesiones: “Están volviendo nuestros delanteros de las lesiones que tenían. Son puntos positivos de los que nos tenemos que agarrar. La falta de ritmo futbolístico puede ser un detalle que hay que tener en cuenta pero tanto Janson como Cavani y Merentiel han vuelto y es bueno. Atrás de eso tienen que venir los goles“.

“Los chicos nos dieron frescura y recambio. Hay que ir llevándolos de a pocos, son buenos jugadores y tienen que ir teniendo sus oportunidades. Estos partidos les sirve para ganar experiencia y aprender la exigencia que impone jugar en La Bombonera”, sentenció sobre el ingreso de Aranda y Gellini.