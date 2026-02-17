Cuál es el exjugador campeón con River que se retiró del fútbol para dar clases de música en su pueblo

Un jugador que fue entrenado por Ramón Díaz y compartió equipo con Ortega, D'Alessandro, Cambiasso y Cavenaghi entre otros, dio un giro en su vida con un nuevo proyecto en su pueblo natal.

El día después del jugador de fútbol suele ser una aventura si durante la carrera profesional no se preparó con precisión el futuro una vez que los botines quedan colgados. Una parte de ellos eligen preparar su futuro enfocados en continuar ligados al mundo deportivo, sin embargo otros dan un giro de 360 grados y sorprenden con nuevas actividades.

En las últimas horas sorprendió el caso de un exfutbolista que fue campeón con River y decidió iniciar una etapa totalmente diferente a pesar de que sigue vinculado al deporte: dejó su carrera profesional en 2019, se dedicó a ser entrenador en las divisiones formativas y comenzó a dar clases de música en la localidad Álvarez , de dónde es oriundo.

Juan Pablo Raponi uno de los nombres que perteneció al plantel que salió campeón en el Torneo Clausura 2002, bajo las órdenes de Ramón Díaz y siendo compañero de equipo junto a Ariel Ortega , Andrés D’Alessandro , Esteban Cambiasso , Fernando Cavenaghi , entre otros.

Luego de sus inferiores en el millonario, tocar primera división, vestir la camiseta de clubes internacionales y concretar una carrera de 19 años, en 2019 le puso punto final a su etapa futbolística para regresar a su pueblo.

“Los recuerdos son todos lindos, de disfrute más allá de jugar o no jugar. Era un sueño cumplido, es lo que siempre quise. Y después, obviamente, tenés más relación con uno que con otro, también por una cuestión de edad, pero los recuerdos son siempre los mejores”, contó.

En su relato ante las consultas de Bolavip, contó detalles sobre su presente como profesor de música: “Nos falta mucho por lograr, pero el impacto humano es enorme. La música puede cambiar a una persona”, explicó sobre su trabajo con la música. Y sumó: “La música no solo enseña arte, enseña disciplina, paciencia, colaboración… valores que también son parte del deporte”.

River enfrenta a Ciudad de Bolívar por Copa Argentina: hora, formaciones y TV

River Plate debutará este martes ante Club Ciudad de Bolívar, por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026, con el objetivo de comenzar el certamen federal con una victoria y evitar sorpresas frente a un rival del ascenso.

El encuentro se disputará en el Estadio Único La Pedrera, en Villa Mercedes (San Luis), desde las 22:00, contará con transmisión en vivo de TyC Sports y TyC Sports Play, y marcará el estreno oficial del “Millonario” en la edición 2026 del torneo.

River afronta este compromiso con la intención de avanzar sin sobresaltos en una competencia que suele presentar cruces complejos ante equipos de categorías inferiores. El conjunto de Núñez buscará imponer su jerarquía desde el inicio para encaminar la clasificación a los 16avos de final.

La presencia de Franco Armani en el próximo compromiso de River continúa en duda, ya que el arquero aún no recibió el alta médica y podría perderse el duelo ante Ciudad de Bolívar por Copa Argentina.

El experimentado guardameta, que no sumó minutos en lo que va de 2026, se entrena a la par de sus compañeros desde hace dos semanas, pero el cuerpo médico todavía no le dio el visto bueno.

El 4 de enero sufrió un desgarro grado II en el aductor derecho que lo dejó fuera de los amistosos ante Millonarios y Peñarol. Luego, una inflamación en el tendón de Aquiles demoró aún más su recuperación.

Ante ese escenario, Marcelo Gallardo volvió a confiar en Santiago Beltrán, quien respondió en los primeros encuentros sin recibir goles, aunque en las últimas dos presentaciones el equipo mostró falencias defensivas y le convirtieron cinco tantos.

Ezequiel Centurión, recuperado de su lesión en la muñeca, aparece como alternativa. Sin embargo, con el ciclo del Muñeco bajo presión tras dos derrotas consecutivas, el técnico podría inclinarse por una base titular para el cruce frente a Ciudad de Bolívar, que viene de debutar con empate ante Godoy Cruz. En los próximos entrenamientos se definirá el arco millonario.

Ciudad de Bolívar, por su parte, intentará dar el golpe y escribir una página histórica ante uno de los equipos más poderosos del país. El elenco bonaerense asumirá el desafío con la ilusión de aprovechar cualquier margen que deje su rival.

Las posibles formaciones de River y Ciudad de Bolívar

Copa Argentina 2026

32avos de final

River Plate – Ciudad de Bolívar

Estadio: Único La Pedrera (Villa Mercedes, San Luis)

Hora: 22:00

TV: TyC Sports / TyC Sports Play

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Agustín Ruberto y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Ciudad de Bolívar: a confirmar.