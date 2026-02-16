River enfrenta a Ciudad de Bolívar por Copa Argentina: hora, formaciones y TV

El Millonario viene de dos derrotas consecutivas por el Torneo Apertura, por lo que buscará reponerse en este certamen.

River Plate debutará este martes ante Club Ciudad de Bolívar , por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026, con el objetivo de comenzar el certamen federal con una victoria y evitar sorpresas frente a un rival del ascenso.

El encuentro se disputará en el Estadio Único La Pedrera, en Villa Mercedes (San Luis), desde las 22:00, contará con transmisión en vivo de TyC Sports y TyC Sports Play, y marcará el estreno oficial del “Millonario” en la edición 2026 del torneo.

River afronta este compromiso con la intención de avanzar sin sobresaltos en una competencia que suele presentar cruces complejos ante equipos de categorías inferiores. El conjunto de Núñez buscará imponer su jerarquía desde el inicio para encaminar la clasificación a los 16avos de final.

La presencia de Franco Armani en el próximo compromiso de River continúa en duda, ya que el arquero aún no recibió el alta médica y podría perderse el duelo ante Ciudad de Bolívar por Copa Argentina.

El experimentado guardameta, que no sumó minutos en lo que va de 2026, se entrena a la par de sus compañeros desde hace dos semanas, pero el cuerpo médico todavía no le dio el visto bueno.

convocados river bolivar

El 4 de enero sufrió un desgarro grado II en el aductor derecho que lo dejó fuera de los amistosos ante Millonarios y Peñarol. Luego, una inflamación en el tendón de Aquiles demoró aún más su recuperación.

Ante ese escenario, Marcelo Gallardo volvió a confiar en Santiago Beltrán, quien respondió en los primeros encuentros sin recibir goles, aunque en las últimas dos presentaciones el equipo mostró falencias defensivas y le convirtieron cinco tantos.

Ezequiel Centurión, recuperado de su lesión en la muñeca, aparece como alternativa. Sin embargo, con el ciclo del Muñeco bajo presión tras dos derrotas consecutivas, el técnico podría inclinarse por una base titular para el cruce frente a Ciudad de Bolívar, que viene de debutar con empate ante Godoy Cruz. En los próximos entrenamientos se definirá el arco millonario.

Ciudad de Bolívar, por su parte, intentará dar el golpe y escribir una página histórica ante uno de los equipos más poderosos del país. El elenco bonaerense asumirá el desafío con la ilusión de aprovechar cualquier margen que deje su rival.

Las posibles formaciones de River y Ciudad de Bolívar

Copa Argentina 2026

32avos de final

River Plate – Ciudad de Bolívar

Estadio: Único La Pedrera (Villa Mercedes, San Luis)

Hora: 22:00

TV: TyC Sports / TyC Sports Play

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Agustín Ruberto y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Ciudad de Bolívar: a confirmar.

Marcelo Gallardo ¿en la cuerda floja?

Los candidatos a suceder al Muñeco

Mientras la crítica deportiva hacia el DT se vuelve unánime, en las redes sociales y en el entorno del club de Núñez ya se barajan cinco posibles reemplazantes, cuatro de ellos con fuerte arraigo en la institución:

El tapado: El nombre que más sorprendió es el de Santiago Solari, actual Director de Fútbol Profesional del Real Madrid. El "Indiecito", surgido en la cantera millonaria, se habría reunido con un nexo que podría acercarlo al club. Ya cuenta con experiencia dirigiendo al equipo merengue (2018-2019) y al América de México (2021-2022).

actual Director de Fútbol Profesional del Real Madrid. El "Indiecito", surgido en la cantera millonaria, se habría reunido con un nexo que podría acercarlo al club. Ya cuenta con experiencia dirigiendo al equipo merengue (2018-2019) y al América de México (2021-2022). Los hombres de la casa: En la lista siempre figuran exjugadores que conocen los pasillos del club a la perfección, como Pablo César Aimar, Eduardo Coudet y Hernán Crespo, nombres que suenan habitualmente ante cada tambaleo del banco riverplatense.

nombres que suenan habitualmente ante cada tambaleo del banco riverplatense. El campeón reciente: La novedad en la lista es la postulación de Ariel Holan, quien viene de coronarse y tener un exitoso paso reciente por Rosario Central.

A pesar del ruido mediático, Gallardo sigue contando con el respaldo de los hinchas, quienes lo ovacionan en cada presentación como local en agradecimiento a su histórica gestión. "Trataremos de seguir por nuestro camino, tenemos que mejorar y lo vamos a conseguir", aseguró su ayudante Matías Biscay tras la última derrota.

River tendrá una revancha inmediata este martes cuando enfrente a Ciudad de Bolívar en San Luis por la Copa Argentina. Un triunfo dará oxígeno; una eliminación temprana podría convertir la danza de rumores en una realidad insostenible.