Cuál es el país de Oceanía que quiere llevar un partido de Boca o de River a sus tierras

En las últimas horas se dio a conocer el exótico destino que quiere albergar un encuentro de uno de los grandes de Argentina.

A pesar de no encontrarse en su mejor momento, el fútbol argentino es atractivo para el exterior. No solo por su talento, sino por las hinchadas y por la pasión con la que se vive cada partido. Con el reciente Mundial de Clubes en Estados Unidos, esta imagen, cautivó al alcalde de Auckland, Wayne Brown, que afirmó tener conversaciones para traer a Boca , River y San Lorenzo a la ciudad más poblada de Nueva Zelanda .

En una conferencia de prensa en el Eden Park, hogar de los All Blacks, Brown anunció que sus planes para albergar cada vez más eventos deportivos en Auckland, luego de confirmar que serán sede de un partido de la State of Origin series en 2027 (torneo anual australiano de rugby), junto a ello, llegó la sorpresa de que están a la caza de un acuerdo con tres de los cinco grandes de Argentina.

"Tenemos un muy buen equipo aquí con el Auckland FC (no confundir con el Auckland City, que enfrentó a Boca en 2025) y Buenos Aires es la casa de los campeones del mundo, así que hay una chance de que podamos tener a San Lorenzo, Boca o River enfrentando a nuestro equipo, ya estamos trabajando con Buenos Aires para ello", declaró el político.

Acorde a The New Zeland Herald, el alcalde tiene una muy buena relación con Jorge Macri, jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, lo que facilitaría el acuerdo. Nick Becker, CEO del Auckland FC, le confirmó a la misma fuente que las negociaciones para llevar a cabo los amistosos ya iniciaron y que también piensan viajar a Argentina, asegurando que estos encuentros podrían darse como parte de la pretemporada 2026/27.

Boca pierde a su capitán: Paredes sufrió un esguince en el tobillo derecho

El mediocampista Leandro Paredes sufrió un esguince de tobillo derecho, según se confirmó este martes y se perderá ser parte del equipo de Boca en el clásico ante Racing del próximo viernes y el cruce ante Gimnasia de Chivilcoy por Copa Argentina en Salta.

El campeón del mundo reconoció tras el encuentro frente a Platense que convive con una dolencia desde hace varios partidos y remarcó su compromiso con sus compañeros: “Vengo arrastrando una molestia, es parte de esto, es parte del fútbol. Cada vez que me toque estar trataré de hacer lo mejor posible. A veces mejor, a veces peor, pero tratando de dar el máximo siempre”.

Leandro Paredes

Desde el inicio del Torneo Apertura, Paredes disputó todos los compromisos condicionado por el dolor y esa situación terminó impactando en su rendimiento. Ante Platense, en una actuación deslucida, no logró sostener el ritmo y debió dejar el campo antes del final para que le coloquen hielo en la zona, tras lo cual fue sometido a estudios que confirmaron la lesión.

En tanto, para recibir a Racing, el entrenador Claudio Úbeda tendría elegido al reemplazo del capitán del equipo y sería Milton Delgado, quien lo reemplazó en el encuentro frente a Platense que culminó empatado. El jugador surgido de Boca Predio sería el designado para acompañar a Santiago Ascacíbar y a Williams Alarcón, mientras que, un poco más atrás, asoma la posibilidad de que ese lugar sea ocupado por Tomás Belmonte.