Mientras Úbeda tambalea en el cargo: un experimentado entrenador se refirió a la posibilidad de dirigir a Boca

Un entrenador que fue buscado por el club en varias oportunidades se refirió a la posibilidad de llegar en medio de la danza de nombres para ese lugar.

El mundo Boca es un hervidero con un equipo que no le ofrece al hincha soluciones rápidas y sigue mostrando un costado pasivo en medio de un panorama complejo que con el paso de los partidos está profundizándose: la derrota con Vélez generó una fuerte repercusión por el bajo nivel demostrado pero más aún las críticas llovieron luego del empate sin goles frente a Platense en La Bombonera .

En el mundo Boca ya empieza a sonar la palabra ultimátum para el entrenador Claudio Úbeda y empieza la danza de nombres que podrían ocupar ese rol. En las últimas horas un DT que fue buscado por el club en varias oportunidades, se refirió sobre las chances que existen para que se ponga el buzo de entrenador en el xeneize.

"Yo estoy muy contento en Toluca, tengo contrato hasta 2027 con una posibilidad de salida en junio. Y de ser así sería solamente para descansar , yo no dejaría Toluca para ir a otro equipo". Quien esbozó esa frase fue Antonio Mohamed, quien era el principal apuntado para reemplazar a Guillermo Barros Schelotto en 2019.

Mohamed Boca

Por otra parte agregó: "Estoy muy comprometido con este proyecto, así que quede muy claro parta cualquier tipo de especulación, yo no me voy a prestar para cualquier cosa; si me voy de Toluca es para descansar".

Ultimátum: el plazo que le puso Riquelme a Úbeda para revertir la situación en Boca

El futuro del director técnico de Boca, Claudio Úbeda, depende del resultado del partido contra Racing, el viernes próximo en La Bombonera, ya que tras el 0 a 0 ante Platense el equipo dejó más dudas que certezas y el crédito del entrenador para la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme ingresó en una cuenta regresiva irreversible.

En los pasillos de La Bombonera ya no se oculta lo evidente: el clásico frente ala “Academia” será el "partido bisagra" que determinará la continuidad o la salida del DT.

La preocupación que el propio Úbeda manifestó públicamente tras las últimas presentaciones ha calado hondo en la dirigencia, y el peligroso cóctel de resultados adversos pone en jaque al cuerpo técnico, al que la dirigencia le marca la falta de identidad del equipo que no encuentra una respuesta futbolística ni una formación estable, acorde a la historia Xeneize.

Claudio Úbeda

Se suma la cantidad de lesionados que tiene el plantel, y con la Copa Libertadores asomando en el horizonte, la dirigencia entiende que el margen de error se agotó.

Por lo tanto, el duelo contra el elenco de Avellaneda funciona como una fecha límite. Un nuevo traspié, sumado a un rendimiento pobre, podría forzar una decisión dirigencial de fondo antes del fin de semana.

¿Quiénes son los entrenadores que podría buscar Boca?

¿Los nombres que se barajan? Cristian "Kily" González, que tuvo un paso poco feliz en Platense (logró 2 victorias, 5 empates y 7 derrotas) y debió irse de la institución de Vicente López; y el experimentado Rubén Insúa, actual técnico de Barracas Central. Otro de los deseos de Juan Román Riquelme es el entrenador de Colombia, Néstor Lorenzo, pero debido a que jugará el Mundial, no está disponible para dirigir inmediatamente a Boca.

Como si la presión deportiva fuera poco, la enfermería xeneize sumó dos bajas de peso tras el pálido empate ante Platense: el mediocampista Leandro Paredes se retiró con un esguince en el tobillo derecho y, aunque reconoció que venía arrastrando una molestia, el dolor se agudizó y su presencia el viernes es, hoy por hoy, una incógnita.

También Santiago Ascacibar terminó el encuentro con gestos de dolor en la parte posterior de su pierna derecha, encendiendo las alarmas en un mediocampo que ya sufre la baja sensible de Rodrigo Battaglia.

Riquelme Portada

En medio de la crisis, la dirigencia busca una inyección de esperanza en el mercado de pases. La grave lesión del tendón de Aquiles de Battaglia habilitó un cupo extraordinario de diez días para incorporar un refuerzo, y el apuntado tiene nombre y apellido: Adam Bareiro.

Y esta tarde se aceleraron las negociaciones. Boca ofreció 3 millones de dólares a Fortaleza por la totalidad del pase (recordando que River aún conserva el 50% de la ficha), y la dirigencia brasileña quedó en responder.

Boca busca finiquitar el desembarco del paraguayo antes del viernes 20 de febrero, fecha límite impuesta por la AFA para inscribir al reemplazante del volante lesionado.

Así las cosas, La Bombonera volverá a expresarse este viernes en un duelo de alto voltaje. Para Úbeda, es ganar o despedirse; para Boca, es encontrar el rumbo o enfrentar una crisis profunda antes de su gran objetivo del año.