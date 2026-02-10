Cumbre de urgencia en Boca: qué pasó en la reunión entre Riquelme, Úbeda y los referentes del plantel

El presidente del xeneize convocó a una reunión para dejarles hacerles saber su malestar por el nivel del equipo. Lo que no se sabe del encuentro.

Boca vive horas complejas, sufriendo todavía los coletazos de la derrota ante Vélez donde el equipo fue superado en condición de visitante y no ofreció respuesta cuando recibió el primero de los dos goles del 1-2. Al equipo liderado por Claudio Úbeda no da respuesta y de visitante le cuesta horrores poder sumar de a tres o, incluso, rescatar un empate.

Ese último tema habría generado en el presidente de la institución Juan Román Riquelme una fuerte preocupación, porque para ser protagonista se necesita, al menos, sumar de visitante para engrosar la cantidad de puntos en la tabla de posiciones. Es por eso que, como suele acostumbrar, el mandatario convocó a una reunión de urgencia este lunes para reunirse con el DT Claudio Úbeda y los referentes del plantel.

Según trascendió en el encuentro estuvieron presente Leandro Paredes , Miguel Merentiel, Agustín Marchesín, Edinson Cavani y Ander Herrera. Allí Riquelme fue claro: les hizo saber su preocupación por las actuaciones de visitante donde muestra una pálida imagen del nivel futbolístico que puede tener el equipo.

Riquelme

Una vez más, el presidente le hizo entender al plantel el malestar. Es moneda corriente esta actitud debido a que el líder de la comisión directiva había tenido una reunión con el plantel tras ser eliminado en los 16avos de final de la Copa Argentina en mano de Atlético Tucumán durante 2025.

Según trascendió en el encuentro los jugadores habrían expresado su apoyo al entrenador y su equipo de trabajo de cara al futuro. Para bien del entrenador, contaría con el respaldo de sus dirigidos de cara a una temporada donde volverá a la Copa Libertadores luego de quedar afuera durante dos años consecutivos.

El fuerte análisis de Úbeda sobre el rendimiento de Boca ante Vélez: "Me voy preocupado"

Boca tuvo un rendimiento apático, contra todos los pronósticos después de que en los últimas meses mostró una leve mejoría que ilusionó a los hinchas por el liderazgo de Leandro Paredes. No solo fue una noche floja desde el juego sino que no tuvo el ímpetu para generarle temor a Vélez y mostrar rebeldía para revertir el duelo: el Fortín lo ganó fácil y con contundencia.

El rendimiento del equipo puso al entrenador Claudio Úbeda en el centro de los cuestionamientos por lo exhibido de visitante. Durante la conferencia de prensa en el estadio José Amalfitani, el entrenador admitió los errores pero se escudó en el nivel parejo del fútbol argentino.

“Lógico que me voy preocupado porque Boca tiene que salir a ganar en todos lados y jugar de otra manera, mucho mejor de lo que hicimos hoy. Nos faltó un poco más de juego e intención de ataque, eso es lo que hace que estemos preocupados”, dijo y sumó: “No fue un buen partido. No es excusa decir que el fútbol argentino es hipercompetitivo y todos los equipos se hacen fuertes de local. Te puede tocar perder como hoy, pero no hicimos las cosas como las teníamos que hacer o no tuvimos el rendimiento que esperábamos".

"TENEMOS LA OBLIGACIÓN DE ESTAR MEJOR"

Ubeda tras la derrota de Boca vs. Vélez



Ubeda tras la derrota de Boca vs. Vélez pic.twitter.com/781N8ut31p — SportsCenter (@SC_ESPN) February 9, 2026

Por otra parte habló sobre su continuidad: “Recién estamos en el comienzo del torneo y obviamente uno analiza lo que pasa fecha tras fecha, pero tenemos plena confianza en revertir esta situación. No nos gusta haber perdido dos y ganado dos partidos. No digo que merecemos, pero sí que tenemos la obligación de estar mejor y seguramente trabajar para poder doblegar esta situación y salir adelante”.

A su vez se refirió a la confianza con el hincha: “Se recupera mostrando una gran actitud y ganando lo más rápido posible. El siguiente partido hay que ganarlo en casa y entrar en esa senda que repetimos al final del año pasado en la que tuvimos logros todos los fines de semana. Es la única forma de revertir situaciones complejas”.

"Estamos entre la intención de que necesitamos más juego y cuidarlos a los chicos también. Tenemos esa disyuntiva. Hay que trabajar y focalizarse en recuperar la confianza de los jugadores para anirmarse a jugar. Tenemos jugadores que juegan bien al fútbol y estoy convencido de que el equipo va a salir adelante y va a demostrar lo que tiene que hacer”, dijo sobre los lesionados.

Sobre el presente de la defensa alegó: “Los equipos se construyen de atrás hacia adelante y siendo sólidos defensivamente. La lectura de juego que teníamos con Vélez era que sabíamos que contra la presión alta, ellos dividían y estiraban al equipo rival. Intentamos que no nos pasara, pero nos terminó pasando parecido. Ellos tienen centrodelanteros que aguantaban bien y, en la descarga, nos atacaban rápido, que fue como pasó en los dos goles que no pasaron más de tres minutos. En esos momentos es en donde más calma hay que tener”.