Tras los silbidos, Claudio Úbeda advirtió a sus jugadores con una fuerte frase: "Tenemos que..."

El entrenador de Boca fue contundente en conferencia de prensa con un mensaje para sus jugadores.

Si Boca había generado preocupación en el partido ante Vélez , este domingo en el empate ante Platense recrudeció el enojo de los hinchas y quedó manifiesto con silbidos al final del empate en cero. Cuando parecía que el equipo no daba la talla ni mostraba rebeldía en condición de visitante, en La Bombonera también hizo ruido y profundizó el malestar.

En conferencia de prensa tras una jornada negra donde el estadio habló con silbidos claros y un fuerte rechazo, el entrenador Claudio Úbeda se expresó por el presente del equipo a nivel juego. “Necesitamos urgente encontrar mejor funcionamiento, es lógico y hay que trabajar como hacemos todas las semanas. Nuestra obligación siempre es ganar“, sentenció con dureza.

Luego fue claro con una sentencia que, dependiendo el resultado, puede marcar su futuro: “Hay que dejar bien en claro: hay que ganarle a Racing. Tenemos que demostrar que estamos en condiciones de ganar ese partido, lo necesitamos. Tenemos que mejorar en el juego” .

Claudio Úbeda, DT de Boca, se refirió al próximo partido del Xeneize por el Torneo Apertura.



February 16, 2026

Por otra parte se expresó sobre su insistencia con el ingreso del cuestionado Lucas Janson: "Intentamos ponerlo en la posición donde más rindió jugando en Vélez: desde afuera hacia adentro y con perfil cambiado“, reveló Claudio en la conferencia. “Lo vimos muy bien durante la semana. Creo que entró e hizo cosas interesantes. Tuvo posibilidades de gol y lamentablemente no se le dio”

“No nos gusta para nada empatar en casa. Queríamos ganar este partido“, dijo y agregó: “En el segundo tiempo generamos situaciones más claras como para definirlo, pero no lo pudimos concretar. Intentamos variantes en la ofensiva para mejorar e intentar profundizar más. No sufrimos defensivamente, solo el desvío que pegó en el palo”.

Luego se refirió a la vuelta de los delanteros que sufrieron lesiones: “Están volviendo nuestros delanteros de las lesiones que tenían. Son puntos positivos de los que nos tenemos que agarrar. La falta de ritmo futbolístico puede ser un detalle que hay que tener en cuenta pero tanto Janson como Cavani y Merentiel han vuelto y es bueno. Atrás de eso tienen que venir los goles“.

“Los chicos nos dieron frescura y recambio. Hay que ir llevándolos de a pocos, son buenos jugadores y tienen que ir teniendo sus oportunidades. Estos partidos les sirve para ganar experiencia y aprender la exigencia que impone jugar en La Bombonera”, sentenció sobre el ingreso de Aranda y Gellini.

¿Rompe el mercado?: Boca busca a un ex delantero de River

Boca se movió en silencio y presentó durante la jornada del viernes una oferta por Adam Bareiro, ex delantero de River, quien juega en Fortaleza de Brasil y tiene un porcentaje de su pase en el conjunto millonario.

El cuadro xeneize elevó una propuesta de tres millones de dólares al elenco brasileño, mientras que el atacante de 29 años habría dado el visto bueno para sumarse a los de La Ribera.

La sorpresa de las negociaciones es que la dirigencia azul y oro no solo deberá negociar con el equipo que disputa la segunda categoría del fútbol de Brasil, sino que también deberá acordar términos con su rival de toda la vida, River.

De esta manera, la buena predisposición en las conversaciones por parte de la Comisión Directiva de “La Banda” será clave para saber si Bareiro termina jugando bajo las ordenes de Claudio Úbeda.

El delantero paraguayo desembarcó en River a mediados del 2024 en torno a los 4.5 millones de dólares. No obstante, su rendimiento no fue el esperado y, tras un préstamo en el Al-Rayyan de Qatar, la mitad de su pase fue vendido a Fortaleza en 1.8 millones de la divisa estadounidense, mientras que el restante quedó en poder de los de Núñez.

Dentro del acuerdo entre River y Fortaleza existían dos clausulas por objetivos: disputar 35 partidos oficiales y convertir 20 goles. Las mismas todavía no se cumplieron por lo que el “Millonario todavía dispone de la misma cantidad de los derechos económicos que el cuadro carioca.

Si las negociaciones llegan a buen puerto, Boca sumará jerarquía en ataque y un futbolista del gusto de Juan Román Riquelme, presidente del Xeneize, quien ya había buscado al futbolista cuando vestía la camiseta de San Lorenzo.