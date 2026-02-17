Boca podría sumar jerarquía en julio: el central que ya mantiene charlas con Riquelme

El presidente del Xeneize ya habría iniciado conversaciones informales con un defensor que actualmente juega en Europa.

Boca podría sumar un defensor de jerarquía en el mercado de pases de invierno, que según se informó, vendría teniendo charlas con Juan Román Riquelme desde hace tres meses. Se trata del uruguayo José María Giménez , actualmente en el Atlético de Madrid del Cholo Simeone.

Esto por ahora se basa en rumores de periodistas partidarios, aunque la información plantea que el Atlético de Madrid lo liberaría a partir de mitad de año para librarse de su alto salario (a pesar de tener contrato hasta 2028), aunque esto sería a cambio de que no negocie con equipos europeos.

Esto le abre la puerta al fútbol sudamericano y a Boca, que estaría dispuesto a negociar con el defensor central, aunque esperando una reducción voluntaria de sueldo , ya que actualmente percibe aproximadamente 7 millones de euros anuales. En el Xeneize, los jugadores mejores pago -que son Leandro Paredes y Edinson Cavani- no llegan ni a la mitad de esa cifra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes24ar/status/2023811707903315971?s=20&partner=&hide_thread=false Informa @fczyz que JUAN ROMÁN RIQUELME mantiene charlas con JOSÉ MARÍA GIMÉNEZ hace 3 meses.



Añade @marqoss que el motivo de venir a Sudamérica es FAMILIAR y ATLÉTICO DE MADRID lo dejaría salir a cualquier mercado que NO SEA EUROPA. pic.twitter.com/8bssbXSUrr — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) February 17, 2026

La experiencia de Josema Giménez, una gran posibilidad para Boca

El defensor uruguayo se formó en Danubio, club de su país en el que debutó profesionalmente en 2012, con solo 17 años. A mediados de 2013 pasó al Atlético de Madrid, club en el que permanece desde entonces, llegando a ser una pieza fundamental en los títulos con Diego Simeone al mando.

Con el Colchonero fue campeón en dos ocasiones de la Liga de España, suma un título de Supercopa española, uno de la Supercopa de Europa y una Europa League. En su momento, su dupla central con su compatriota Diego Godín era una de las mejores del mundo.

Con Uruguay fue mundialista tres veces: en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. En el primero fue eliminado por Colombia en octavos de final, en el segundo por Francia en cuartos y en el último, fue parte del papelón de la selección al ser eliminados en fase de grupos.

Su jerarquía puede ser la clave para que Boca persiga nuevamente el sueño de la Copa Libertadores. Aunque la saga central fue uno de los puntos fuertes del semestre anterior, con Lautaro Di Lolo y Ayrton Costa como baluartes del equipo, Giménez puede ser una pieza que consolide la defensa y traiga recambio para la triple competencia que podría afrontar el Xeneize.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsRadio/status/2023800601012834345?s=20&partner=&hide_thread=false ¿ES JOSÉ MARÍA GIMÉNEZ EL CENTRAL QUE NECESITA BOCA?



El defensor uruguayo del Atlético de Madrid mantiene charlas con Riquelme hace 3 meses



Podría llegar con el pase en su poder tras la Copa Mundial de la FIFA 2026™



@fczyz



DSPORTS Radio FM 103.1… pic.twitter.com/bI6Pa3BXR4 — DSports Radio 103.1 FM (@DSportsRadio) February 17, 2026

¿Riquelme apunta a un mercado fuerte en junio?

Una de las críticas más fuertes que ha recibido Juan Román Riquelme como presidente de Boca fue la falta de refuerzos en algunos mercados de pase. En el actual, llegaron Ángel Romero y Santiago Ascacibar, pero falló en cerrar un extremo -posición que el equipo necesita con urgencia- al caerse las negociaciones con Marino Hinestroza y Edwin Cetré.

Con la información de las charlas del presidente con Josema Giménez, uno puede pensar que la idea del máximo ídolo de la institución es hacer un mercado fuerte en junio, para afrontar con más jerarquía la parte fuerte de la Libertadores.

Esto se sumaría al deseo de que Paulo Dybala, al finalizar su contrato con la Roma a mitad de año, decida vestir la camiseta del Xeneize. Aunque esta postura puede ser arriesgada, pensando en que el equipo no logre pasar la fase de grupos del torneo sudamericano.