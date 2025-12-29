La tristeza de Cavani al recordar el gol errado ante Alianza Lima por Libertadores: "Lo analicé mil veces"

El delantero uruguayo se refirió al tanto errado ante el elenco peruano que lo privó de clasificar al certamen internacional en 2025.

El dolor en el hincha de Boca empieza a sanar por aquella jugada donde Edinson Cavani erró un gol casi hecho que le podría haber dado la clasificación a la Copa Libertadores 2025 en el partido de vuelta del repechaje ante Alianza Lima que se disputó en La Bombonera. No solo fue un sentimiento duro de afrontar para el hincha, sino que le restó al plantel un objetivo importante y lo dejó son participación en el plano internacional.

Por primera vez el delantero uruguayo se refirió a aquella jugada que marcó un momento clave en el camino de Fernando Gago como entrenador del equipo, ni pensar en un plantel xeneize que sintió el golpe y parecía no encontrar salida hasta la llegada de Leandro Paredes para dar jerarquía. Desde un streaming en las playas de Punta del Este, el delantero habló por primera vez de aquella jugada y contó, con dolor, qué sucedió para que no pueda darle el pase al torneo en la última jugada.

" Hay goles que son más puntuales que por ahí quedan , por ejemplo el que no pude hacer para entrar a la Copa", comenzó relatando el delantero. Al ser consultado por esa situación el delantero analizó cómo se gestó la jugada para que termine fallando el remate.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2005376537407742306&partner=&hide_thread=false "EL GOL ERRADO CON ALIANZA LIMA LO ANALICÉ MIL VECES"



Edinson Cavani se lamentó por no haber convertido ante el conjunto peruano para que Boca pueda continuar en la CONMEBOL #Libertadores 2025.#DSPORTSVerano con @OKGoyco90 y @solcitorivas10 pic.twitter.com/JJAPRdEmuA — DSPORTS (@DSports) December 28, 2025

"Vos lo analizás y después sabés por qué es. Ese gol, contra Alianza Lima, lo analicé mil veces, porque no nos dio la chance de pasar. Fue una situación a donde a mí primero me toca picar al primer palo, jugármela y chocar contra el defensor, girar, caer y levantarme rápido y eso muchas veces cansado, con poco oxígeno, te mareás... Le tiré la patada, por inercia porque estaba al lado del arco, pero la tiré tarde", detalló sobre un exhaustivo análisis que hizo el jugador sobre la jugada que recordará hasta el día que se vaya de la institución.

¿Se retira? la fake news de la que se hizo eco el mundo

Más allá de que en Boca no se ve el Cavani implacable que brilló y deleitó en Europa como también en la Selección uruguaya, no tiene pensado ponerle fin a su carrera deportiva y tiene claro que continuará en el equipo minimamente durante 2026. En la mañana de este domingo varios medios y cuentas de X (ex Twitter) anunciaron su retiro por una publicación falsa.

Sin embargo también en DSports el delantero se encargó de hacer referencia a su futuro como futbolista profesional: “El 2026 va a ser un gran año y le vamos a meter con todo. Nos deseo lo mejor de lo mejor", concluyó despejando todo tipo de dudas ante las publicaciones. Las mismas se gestaron en el marco del día de los inocentes en territorio argentino.