Atento Boca: Juan Román Riquelme definió quién será el técnico en 2026

Luego del interinato de Claudio Úbeda, el presidente xeneize resolvió lo más urgente de cara a la próxima temporada.

Antes del mediodía de este lunes 29 de diciembre, el Mundo Boca tuvo la primera noticia importante del receso. Juan Román Riquelme definió que Claudio Úbeda continúe como técnico del primer equipo, pero esta vez lo haga como entrenador en jefe y no como interino, cargo que asumió tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

Según informaron diferentes medios como Radio La Red y Olé, el presidente xeneize le habría comunicado la decisión al "Sifón" y ya trabajan en el armado del plantel, con bajas confirmadas y refuerzos por los cuales están negociando.

En los últimos meses, Boca mejoró su rendimiento, ganó varios partidos incluyendo el Superclásico a River y mostró buenos ratos de fútbol. El regreso de Leandro Paredes fue la principal razón de esa mejora, pero el entrenador que supo ser ayudante de Russo también tuvo sus virtudes.

Úbeda-Paredes

Riquelme lo ratificó pese a su grave error

El xeneize llegó hasta semifinales en el Clausura de la Copa de la Liga, donde cayó ante Racing por 1 a 0 en La Bombonera. Úbeda quedó marcado por la pésima decisión de sacar a Ezequiel Zeballos y poner a Alan Velasco, que llevaba meses sin jugar. Hasta ese momento, el técnico interino tenía buena imagen con el público bostero, que hoy lo mira de reojo.

Es evidente que Riquelme valora más los meses de trabajo y la mejora del equipo que ese error puntual.

El propio Zeballos mejoró notablemente de la mano de Úbeda, quien también metió mano en el equipo para poner a Milton Delgado como acompañante de Paredes en el medio, apostó por Juan Barinaga como lateral derecho y le dio al "doble 9" de Merentiel y Giménez titularidad en casi todos los partidos.

Vestuario tranquilo y perfil bajo

Además de los buenos resultados que tuvo en la mayoría de los partidos, en Boca cambió el clima en la última parte del segundo semestre, porque las noticias negativas casi desaparecieron y ya no se filtraron problemas de vestuario.

En este sentido, se repite la llegada de Paredes como factor común y el perfil bajo de Úbeda a la hora de tomar decisiones y comunicarlas.

También coincide con la salida en los últimos meses de futbolistas de experiencia que habían dado más dolores de cabeza que momentos de gloria en las últimas dos temporadas: Marcos Rojo y Sergio Romero.

Noticia en desarrollo.-