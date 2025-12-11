Lo tiene decidido: Edinson Cavani definió su futuro en Boca

Edinson Cavani tiene claro qué quiere hacer con su carrera deportiva que actualmente lo encuentra en Boca , cumpliendo un sueño que mantenía aún cuando era parte de la elite del fútbol mundial recorriendo clubes de alto vuelo. En las últimas horas se pusieron dudas en torno a su continuidad y hasta un club aprovechó para dejar en claro públicamente su deseo de contratarlo.

Sin embargo lejos de querer dar un paso al costado, el matador uruguayo tendría pensado seguir en el plantel e incluso cerrar su trayectoria deportiva con la azul y oro. En paralelo a su deseo de continuar en el club sabe que aún no le ha podido dar a los hinchas los resultados que se esperaban debido a la talla del jugador, pero intentará revertir la situación y alcanzar su anhelado título.

“Lo que más quiero es ganar. Voy a hacer todo lo posible porque quiero ganar con esta camiseta. Quiero dejar un lindo recuerdo y llevarme también un lindo recuerdo de mi paso por Boca" , había confesado tiempo atrás. El presente es complicado debido a que jugó tan solo el 54% de los partidos que tuvo el equipo, por lo que deberá revertir esta imagen.

Cavani-Portada

Un dirigente de un reconocido club puso a disposición su renuncia con tal de que Cavani juegue en su equipo

Boca está embarcado en una etapa de reconstrucción con la figura de Leandro Paredes como máximo exponente y realizando una limpieza en el plantel dándole salida a jugadores que no tienen lugar en la consideración del actual entrenador -interino por ahora- como el caso de Frank Fabra. Hay otro jugador que podría seguir sus pasos.

Edinson Cavani aún no cumplió las expectativas que se habían generado en el hincha xeneize cuando recién arribó a la institución. Es que sus números no condicen con la jerarquía, el alto nivel y los goles que ha dejado en evidencia durante su gloriosa carrera deportiva.

Ante este panorama donde le toca correr de atrás en el xeneize producto de lesiones que lo han molestado en el último tiempo, en Uruguay le abrieron las puertas para una vuelta a casa. Gustavo Matosas, director deportivo de Danubio de Uruguay, soltó su deseo de contratarlo.

Edinson Cavani

“Creo que él quedó muy molesto con eso, tanto que mandó a alguien a llamarme, y a esa persona la mandé directo de acá al Mundial que viene”, dijo en una entrevista con Minuto 1 sobre un cruce que tuvieron a mitad de año, y agregó: “Danubio ha sido un cuadro tan generoso conmigo, que si él quisiera volver (siempre tendrá la puerta abierta), yo podría hasta irme para que él se sienta muy tranquilo”.

Luego sumó: “Él es Danubio, pero también es un tipo que es terco, por eso ha sido un gran goleador toda la vida, como Suárez. Ojalá que volviera, sería maravilloso. Es más, le diría que, si quiere salir goleador los últimos dos años, ‘te armo el equipo para vos’. En Uruguay, somos muy críticos de todo y nunca terminamos de valorar lo nuestro de verdad”.

“Si Edi un día quiere volver, le pregunto con qué otros dos jugadores querés venir que sabés que te van hacer hacer goles y venís, es muy simple. Yo no soy de andar insistiendo", afirmó y sumó sobre la polémica en julio del 2025 cuando reafirmó su contrato con Boca: "En su momento, le dije lo que tenía que decir, que acá lo queremos mucho, y que ha sido tan importante que el equipo es tuyo, algunos entendieron mal, otros bien. Pero la propuesta sigue para siempre, pero no la voy a decir más, la dije una vez y se acabó”.