Con Cavani y Rojo de protagonistas: la increíble anécdota de Diego Martínez en su paso por Boca

El entrenador argentino reveló una situación tensa que vivió con el delantero uruguayo en el inicio de su ciclo al mando del Xeneize.

Diego Martínez contó una tensa situación que vivió con Cavani en su paso por Boca.

El entrenador argentino, Diego Martínez , reveló en una charla que dio para un curso una tensa situación que vivió con Edinson Cavani en sus primeros entrenamientos como DT de Boca . Marcos Rojo, referente del plantel Xeneize en ese entonces, tuvo que intervenir para apoyar al entrenador.

El actual DT de Huracán dirigió a Boca en 2024, teniendo unos meses de gran fútbol en la primer parte del año, incluso dejando afuera a River en el campeonato argentino, pero no pudo coronar y el segundo semestre empezó a tener una mala racha, con la eliminación en Sudamericana incluida y presentó su renuncia en septiembre del mismo año.

Durante una charla en un curso para DT, Martínez recordó una situación en sus primeros entrenamientos con el uruguayo, Edinson Cavani. En un ejercicio de concepto, en el que se hacia fútbol reducido con algunas reglas específicas, el entrenador empezó a notar que el delantero no cumplía las reglas.

“Edi no cumplía las reglas, ¿y qué haces vos como entrenador? Se las cobras. Porque si te haces el boludo con él, un pibe te dice: ‘¿Por qué a mí sí y a él no?", aseguró el entrenador y contó que el uruguayo se quejaba a medida que Martínez le cobraba los errores al seguir las reglas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nicoambrogi/status/1998182778408726542?s=20&partner=&hide_thread=false Anécdota de Diego Martinez en una charla en un curso de DT sobre una situación que tuvo con Edinson Cavani.



La charla completa está en YouTube. https://t.co/1j7yS8l0i8 pic.twitter.com/tcxnDoAz1Q — Nico Ambrogi (@Nicoambrogi) December 9, 2025

Al repetirse esta situación, el entrenador decidió terminar el ejercicio y enviar a los jugadores a hacer un intermitente con el preparador físico. Ahí fue cuando intervino Marcos Rojo para respaldar al DT y pedirle que terminen el ejercicio de juego.

Martínez terminó la anécdota contando que luego de la intervención de Rojo, el ejercicio salió perfecto y el uruguayo siguió todas las reglas que pedía el cuerpo técnico. También añadió que en la charla del día siguiente, Cavani se disculpó ante todo el grupo por esta situación.

Cavani incluso salió a respaldarlo tras la derrota ante Belgrano en septiembre de 2024, cuando su continuidad estaba en la mira: “Al entrenador lo tenemos que respetar, más allá que haya cosas que están bien o mal”. Martínez terminó dejando el cargo tras ese encuentro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PlanetaBoca/status/1840195936749818334?s=20&partner=&hide_thread=false “Al entrenador lo tenemos que respetar, más allá que haya cosas que están bien o mal”.



Edinson Cavani habló sobre Diego Martínez pic.twitter.com/KQe01qAOon — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) September 29, 2024

¿Edinson Cavani seguirá en Boca en 2026?

La eliminación con Racing del Torneo Clausura abrió muchas incógnitas en el Xeneize. Desde la continuidad o salida del entrenador Claudio Úbeda, hasta las llegadas y salidas del próximo mercado de pases.

Cavani es uno de los apuntados, por su amplia inactividad en el último año. En el partido ante Racing, el uruguayo no pudo ingresar por resentirse de una lesión en la espalda y alcanzó en todo 2025 los 108 días de lesiones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BolavipAr/status/1998019421281853605?s=20&partner=&hide_thread=false Edinson Cavani no estuvo disponible para jugar en Boca en 108 días de todo el 2025. pic.twitter.com/r7NyUcXRqE — Bolavip Argentina (@BolavipAr) December 8, 2025

Cavani tiene contrato con Boca hasta fines de 2026 y la intención de la dirigencia es contar con él en la próxima temporada. El presidente Juan Román Riquelme habló en múltiples ocasiones sobre la importancia del uruguayo en el plantel.

En el contrato hay una clausula de revisión de ambas partes para este fin de temporada, que es lo que activó los rumores de una posible salida del uruguayo. También puede llegar a depender su continuidad del próximo entrenador de Boca y el posible espacio que le quiera dar al delantero.