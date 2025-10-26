Boca sacó un parte médico oficial sobre Cavani y es noticia

El club informó la situación del delantero uruguayo, que lleva varias fechas sin poder tener minutos por problemas físicos.

Boca se prepara con vistas al partido de este lunes frente a Barracas Central, un duelo trascendental pensando en la pelea por ingresar a la Copa Libertadores del año que viene. Mientras tanto, este domingo el club publicó información oficial sobre Edinson Cavani .

El xeneize casi no ha informado la situación de sus lesionados a lo largo del año, por lo cual esta información institucional resulta toda una novedad, sobre todo porque se acerca el Superclásico contra River, dentro de dos semanas en La Bombonera.

El delantero uruguayo Edinson Cavani sufrió una "inflamación de la bursa del psoas derecho" y sigue marginado de los entrenamientos de Boca, según informó el club, y es una incógnita su regreso a la actividad a falta de tres fechas para que termine el Torneo Clausura 2025.

"El jugador Edinson Cavani presenta una inflamación de la bursa del psoas derecho, motivo que retrasa su vuelta al entrenamiento junto al grupo", fue el comunicado que publicó Boca en su cuenta oficial de la red social X, para actualizar novedades del uruguayo.

El uruguayo quedó desafectado una vez más de la convocatoria que hizo el cuerpo técnico de Boca, encabezado por Claudio Ubeda, con miras al partido de este lunes frente a Barracas Central, pendiente de la duodécima fecha del Torneo Clausura.

captura boca parte medico cavani

El experimentado atacante -de 38 años- ya se perdió 18 partidos oficiales en lo que va del año, debido a diferentes lesiones.

La situación no es nueva para el jugador, ya que desde su llegada al fútbol argentino sufrió diferentes problemas físicos. En los primeros meses de este año, Cavani logró anotar su único gol del Torneo Clausura en la victoria frente a Banfield.

Hace unas semanas, Cavani había culminado el entrenamiento con una sobrecarga que puso en duda su presencia ante Barracas Central, cuando el duelo estaba estipulado para ese sábado.

La previa de Barracas-Boca

El xeneize y el Guapo se verán las caras en el postergado partido de la duodécima fecha del Torneo Clausura, por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, en busca de un lugar en los puesto de clasificación a la Copa Libertadores.

El duelo se llevará a cabo este lunes a las 16:00 en el estadio Claudio "Chiqui" Tapia, con el equipo de Ruben Darío Insua como local, con el arbitraje principal de Nicolás Lamolina y Silvio Trucco como el encargado del VAR. El partido será transmitido por ESPN Premium.

Boca llega al partido tras perder 2-1 con Belgrano, resultado que complicó su clasificación a la Copa Libertadores, por lo que se volvió un objetivo crucial para el elenco xeneize.

Con 50 puntos, el equipo ocupa el quinto lugar en la tabla anual, detrás de Rosario Central, River, Argentinos Juniors y Deportivo Riestra y una victoria lo devolvería al segundo puesto, que otorga un cupo directo a la fase de grupos.

En el Torneo Clausura, se ubica décimo en la Zona A, aunque un triunfo lo podría colocar tercero y un empate quinto. Claudio Úbeda no contará con Rodrigo Battaglia por un desgarro y su lugar sería ocupado por Milton Delgado.

El chileno Williams Alarcón ingresaría por Brian Aguirre en el mediocampo derecho.

Barracas Central empató con Tigre tras recibir un gol sobre el final y quedó séptimo en la Zona A con 18 puntos, mientras que en la tabla anual ocupa el décimo lugar, a uno del último puesto de clasificación a la Copa Sudamericana, torneo al que busca acceder por primera vez.

El equipo del "Gallego" Insua atraviesa su peor racha del Clausura: no gana desde el 29 de agosto ante Newell’s, acumulando una derrota y cuatro empates consecutivos.

Probables formaciones

Barracas Central: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Nicolás Demartini, Yonatthan Rak, Kevin Jappert, Rodrigo Insua; Dardo Miloc, Facundo Mater, Iván Tapia; Javier Ruiz, Facundo Bruera. DT: Ruben Darío Insua.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Williams Alarcón, Carlos Palacios; Miguel Merentiel, Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.