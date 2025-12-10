Un dirigente de un reconocido club puso a disposición su renuncia con tal de que Cavani juegue en su equipo

Boca está embarcado en una etapa de reconstrucción con la figura de Leandro Paredes como máximo exponente y realizando una limpieza en el plantel dándole salida a jugadores que no tienen lugar en la consideración del actual entrenador -interino por ahora- como el caso de Frank Fabra. Hay otro jugador que podría seguir sus pasos.

Edinson Cavani aún no cumplió las expectativas que se habían generado en el hincha xeneize cuando recién arribó a la institución. Es que sus números no condicen con la jerarquía, el alto nivel y los goles que ha dejado en evidencia durante su gloriosa carrera deportiva.

Ante este panorama donde le toca correr de atrás en el xeneize producto de lesiones que lo han molestado en el último tiempo, en Uruguay le abrieron las puertas para una vuelta a casa. Gustavo Matosas , director deportivo de Danubio de Uruguay , soltó su deseo de contratarlo.

“Creo que él quedó muy molesto con eso, tanto que mandó a alguien a llamarme, y a esa persona la mandé directo de acá al Mundial que viene”, dijo en una entrevista con Minuto 1 sobre un cruce que tuvieron a mitad de año, y agregó: “Danubio ha sido un cuadro tan generoso conmigo, que si él quisiera volver (siempre tendrá la puerta abierta), yo podría hasta irme para que él se sienta muy tranquilo”.

Luego sumó: “Él es Danubio, pero también es un tipo que es terco, por eso ha sido un gran goleador toda la vida, como Suárez. Ojalá que volviera, sería maravilloso. Es más, le diría que, si quiere salir goleador los últimos dos años, ‘te armo el equipo para vos’. En Uruguay, somos muy críticos de todo y nunca terminamos de valorar lo nuestro de verdad”.

“Si Edi un día quiere volver, le pregunto con qué otros dos jugadores querés venir que sabés que te van hacer hacer goles y venís, es muy simple. Yo no soy de andar insistiendo", afirmó y sumó sobre la polémica en julio del 2025 cuando reafirmó su contrato con Boca: "En su momento, le dije lo que tenía que decir, que acá lo queremos mucho, y que ha sido tan importante que el equipo es tuyo, algunos entendieron mal, otros bien. Pero la propuesta sigue para siempre, pero no la voy a decir más, la dije una vez y se acabó”.

El jugador que se despidió de Boca tras diez temporadas

Boca tuvo la última practica del año antes de que el cuerpo técnico le de licencia al plantel hasta el comienzo de la pretemporada 2026. En este entrenamiento se despidieron algunos jugadores a los que les vence el contrato, con uno particular que estuvo diez temporadas en el club: el colombiano Frank Fabra.

El lateral izquierdo deja el club tras diez años y siendo uno de los máximos apuntados por el hincha. Fabra llegó a inicios de 2016 al club y fue uno de los referentes del plantel en momentos importantes, ganando ocho títulos en Boca. También fue el foco de las críticas por algunas malas actuaciones y polémicas en partidos clave de los diferentes ciclos.

Los otros dos jugadores que se despidieron del club fueron Cristian Lema e Ignacio Miramón. Los tres vienen de no tener continuidad en el último semestre, incluso Lema fue colgado y se entrenaba aparte hace varios meses.

El paso de Fabra por Boca: de estrella a silbado

El colombiano llegó a principios de 2016 al Xeneize bajo la dirección técnica de Rodolfo Arruabarrena. Entre altas y bajas, alterno titularidades y suplencias pero demostró tener un toque distintivo de habilidad.

A mediados de 2018, cuando estaba en uno de sus mejores momentos con la camiseta de Boca, Fabra se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla izquierda y fue baja por nueve meses. Además, se perdió el Mundial de Rusia 2018 con la selección colombiana y no pudo ser de la partida en la final de la Libertadores ante River.

Uno de los episodios más recordados de su paso por el Xeneize llegó en el segundo semestre de 2020, cuando en la semifinal de la Copa Libertadores ante Santos, Fabra se hizo expulsar, tras un pisotón infantil, cuando su equipo caía en Brasil y quedaba afuera de la competencia continental.

Ese encuentro quedó marcado no solo por la acción del colombiano, sino por la actitud desinteresada de algunos jugadores y por la poca intensidad que demostraron en los 90 minutos de la vuelta. Muchos hinchas tomaron esto como un indicio de "cama" al histórico entrenador Miguel Ángel Russo.

Fabra se repuso de ese traspié con la confianza de los diferentes cuerpos técnicos y con algunas actuaciones destacadas. Juan Román Riquelme, que llegó a la vicepresidencia del club en 2019 y actualmente es presidente, siempre elogió al lateral, incluso comparándolo con el histórico brasileño del Real Madrid, Marcelo, que jugaba en la misma posición.

Pero el colombiano volvió a tener un grosero error en un partido clave y su relación con el hincha se terminó de quebrar. En la final de la Libertadores ante Fluminense en 2023, se hizo expulsar nuevamente de manera infantil por pegar un cachetazo.

La bronca además recae en que el Xeneize estaba en desventaja en ese momento, pero tenía un hombre más para ir a buscar el empate con diez minutos restantes. Desde ese momento, los pocos partidos que Fabra volvió a jugar en Boca, fue silbado por la hinchada en sus ingresos y cada vez que tocaba la pelota.