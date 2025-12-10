AFA definió los dos grupos para el fútbol de primera del año que viene

El formato de Copa de la Liga se repetirá pero con cruces diferentes en las zonas que fueron confirmadas este miércoles.
La AFA sorteó este miércoles las dos zonas para los torneos Apertura y el Clausura 2026 y sus correspondientes fixtures. Con la continuidad del formato de la Copa de la Liga Profesional, hay modificaciones en los enfrentamientos el comparación al año que termina.
Además, se reafirmó que el formato será el mismo que el de esta temporada, ya que tanto el Apertura como el Clausura contarán con 16 fechas en la fase regular, donde cada equipo se enfrentará con los otros 14 de su zona, además de un encuentro interzonal y su correspondiente clásico.
Cabe recordar que este formato con dos zonas implica que durante el año hay varios equipos que no se cruzarán nunca, lo cual le quita legitimidad a los campeones respecto a los países con formato de liga donde el ganador enfrentó a todos los que integran la primera división.
Cambios en los grupos
La Zona A estará conformada por Boca, Independiente, San Lorenzo, Deportivo Riestra, Talleres de Córdoba, Instituto de Córdoba, Platense, Vélez, Estudiantes de La Plaza, Gimnasia de Mendoza, Lanús, Newell's, Defensa y Justicia, Central Córdoba de Santiago del Estero y Unión de Santa Fe.
La Zona B, por su parte, contará con la presencia de River, Racing, Huracán, Barracas Central, Belgrano de Córdoba, Estudiantes de Río Cuarto, Argentinos Juniors, Argentinos Juniors, Tigre, Gimnasia y Esgrima La Plata, Independiente Rivadavia de Mendoza, Banfield, Rosario Central, Aldosivi de Mar del Plata, Atlético Tucumán y Sarmiento de Junín.
Te puede interesar...
Leé más
El posteo del presidente de la Nación por la victoria de Estudiantes de La Plata en medio de la guerra con la AFA de Tapia
Causa Sur Finanzas: allanan la AFA, el predio de Ezeiza y más de 15 clubes de fútbol
La "Universidad de la AFA" no está habilitada: el Gobierno ordenó suspender su promoción
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario