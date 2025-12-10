Deportes La Mañana AFA AFA definió los dos grupos para el fútbol de primera del año que viene

El formato de Copa de la Liga se repetirá pero con cruces diferentes en las zonas que fueron confirmadas este miércoles.







La AFA sorteó este miércoles las dos zonas para los torneos Apertura y el Clausura 2026 y sus correspondientes fixtures. Con la continuidad del formato de la Copa de la Liga Profesional, hay modificaciones en los enfrentamientos el comparación al año que termina.

Además, se reafirmó que el formato será el mismo que el de esta temporada, ya que tanto el Apertura como el Clausura contarán con 16 fechas en la fase regular, donde cada equipo se enfrentará con los otros 14 de su zona, además de un encuentro interzonal y su correspondiente clásico.

Cabe recordar que este formato con dos zonas implica que durante el año hay varios equipos que no se cruzarán nunca, lo cual le quita legitimidad a los campeones respecto a los países con formato de liga donde el ganador enfrentó a todos los que integran la primera división.