Causa Sur Finanzas: solicitan ampliar la investigación de los 17 clubes allanados por lavado de dinero

Este martes por la mañana, la Justicia ordenó una serie de allanamientos tanto en la sede de la AFA , alrededor de 17 clubes de fútbol y el predio de Ezeiza en el marco de la causa Sur Finanzas. Se trata de la financiera que estaría vinculada al Chiqui Tapia, presidente de la entidad.

A raíz de estos procedimientos, la Policía Federal se llevó documentación de los clubes y los equipos electrónicos de las distintas sedes: uno de los allanamientos más importantes se da en la sede central de la AFA , ubicada sobre Viamonte 1366.

En este sentido, la fiscal a cargo del caso, Cecilia Incardona, había solicitado días atrás el levantamiento del secreto fiscal y bancario de todas las instituciones involucradas, y ahora pide avanzar de manera específica sobre cada una de ellas para establecer el rol que pudieron haber tenido en el circuito investigado.

Este requerimiento de Imcardona busca profundizar el análisis de la documentación secuestrada durante los allanamientos y determinar si los clubes allanados formaron parte de maniobras vinculadas a Sur Finanzas.

Los investigadores sospechan que Sur Finanzas les daba préstamos a los clubes y los cobraba a través de los derechos de televisación o de marketing. La hipótesis de la fiscalía es que el dinero que se prestó al club no quedó allí y se trataría de una posible maniobra de lavado de dinero.

Los investigadores de la Dirección General Impositiva (DGI) habían detectado que a través de la plataforma de la firma "Sur Finanzas PSP" se hicieron transferencias que ascendieron a $818.000.000.000. Entre los sujetos que movieron esa fortuna se encuentran "monotributistas sin capacidad económica", personas incluidas en la base de emisores de facturas apócrifas y "sujetos no categorizados". Por este motivo, la denuncia apunta al supuesto lavado de dinero.

Entre las pruebas, hay un listado de transferencias sospechosas de unas 250 personas jurídicas que se hicieron a través de la plataforma de Sur Finanzas PSP. Allí aparecen varios clubes de Primera y del Ascenso.

La semana pasada se realizó un allanamiento en Sur Finanzas, donde se requisó documentación, dinero en efectivo y soportes digitales. También en aquel entonces Vallejos se presentó en la fiscalía para entregar su celular, luego de negarse a hacerlo unos días atrás.

AFA y Superliga

Predio Lionel Messi (Ezeiza): Autopista Richieri y Enrique Fernández García, partido de Ezeiza.

Autopista Richieri y Enrique Fernández García, partido de Ezeiza. AFA – sede central (CABA): Viamonte 1366/72/76.

Viamonte 1366/72/76. Superliga Argentina de Fútbol (Puerto Madero): dos pisos en Olga Cossettini 771.

Argentinos Juniors

Cinco domicilios en la Ciudad de Buenos Aires:

Gavilán 2151

Gutenberg 3050

Punta Arenas 1271

Tronador 41

La Fuente 2075/2105

Racing y San Lorenzo

Racing Club (Avellaneda).

San Lorenzo (CABA): Avenida La Plata 1794 y otro domicilio relacionado.

Club Armenio

Un domicilio en Ingeniero Maschwitz.

Una joyería vinculada en Libertad 150, primer piso, CABA.

Acassuso y Banfield

Club Acassuso (San Isidro).

Club Banfield: Alsina 535, partido de Lomas de Zamora.

Independiente

Tres domicilios, entre ellos:

Sede social en avenida Mitre 470, Avellaneda.

Los Andes y Platense

Los Andes (Lomas de Zamora): tres domicilios asociados.

tres domicilios asociados. Platense: ubicaciones en Vicente López, CABA y Benavídez.

Otros clubes allanados