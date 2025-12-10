Industriales denuncian una "invasión de ropa china en los placares argentinos"

La Fundación Protejer, entidad que nuclea a firmas textiles, señala que de cada 10 dólares de importación de ropa 7 provienen del gigante asiático.

La Fundación Protejer denunció que el mercado argentino está siendo sometido a un ingreso desmesurado de vestimentas provenientes de China debido a l a apertura económica del Gobierno y la facilidad para el consumo que ofrecen las plataformas digitales.

“Cada paquete que ingresa por courier o desde plataformas digitales extranjeras elude los impuestos y controles que cualquier empresa argentina sí está obligada a cumplir ”, denunció Protejer en un reporte.

El informe dice que se trata de una “doble pérdida”, ya que a su entender “se reemplaza producción local con importaciones baratas y, al mismo tiempo, esas plataformas venden en Argentina sin tributar en Argentina”.

“China invade el placard de los argentinos: la avalancha de ropa barata y de baja calidad está creciendo sin parar”, adviertieron en un documento los empresarios textiles.

Las ropa china se impone

El relevamiento indica que “en solo tres años, China pasó de explicar poco más de la mitad de los despachos de importación textil en Argentina a representar siete de cada diez prendas que ingresan al país”.

“El avance es tan acelerado como profundo: entre enero y octubre de 2024 y el mismo período de 2025, las importaciones de origen chino crecieron 109%, mientras que el promedio general lo hizo un 89%”, añade el estudio.

Advierte la Fundación Protejer, que “en categorías específicas la concentración es todavía más fuerte”. “En tejidos de punto, por ejemplo, China explica 94% del total ingresado al país en 2025; en indumentaria, 71%; y en confecciones terminadas, 68%”, dice el trabajo..

Los empresarios denuncian menos controles

De acuerdo con el documento, ese fenómeno se explica “por el desmantelamiento y falta de aplicación de regulaciones comerciales que funcionaban como mecanismos lógicos de protección del comercio leal, todas normas avaladas por la OMC”.

“Se eliminaron herramientas como la declaración jurada de composición del producto, los valores criterio de importación (clave para prevenir subfacturación), los controles sobre etiquetado y talles, se flexibilizo el régimen de dumping y se siguen postergando las regulaciones de sustancias nocivas en productos textiles”, advirtió la entidad.

Por otro lado, plantea que el ingreso de importaciones se debe al “uso masivo del régimen de courier y la irrupción de plataformas digitales chinas que operan directamente sobre el consumidor argentino, sin pasar por importadores, distribuidores ni comercios locales”.

“Estas plataformas –como Shein, AliExpress o Temu– ingresan productos por vía aérea, sin pagar aranceles debido a las flexibilizaciones del sistema puerta a puerta y sin controles de calidad, composición de producto o contenidos químicos, utilizando un esquema original pensado para envíos personales y de bajo valor”, dice el trabajo.