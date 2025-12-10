Incendio en calle Libertad: almorzaron en la Iglesia, fueron con la víctima a la casa y lo mataron

Hay dos detenidos por provocar el incendio fatal el pasado sábado, uno de los cuales fue acusado el martes por la tarde. El otro será imputado este miércoles.

La fiscal del caso Lucrecia Sola imputó a un hombre por provocar el incendio de la casa de calle Libertad , ocurrido el pasado sábado, y causar la muerte de Juan Aníbal Pino, de 62 años. Además, quedó preso por un mes mientras se desarrolla la investigación.

La acusación la realizó este martes por la tarde junto a la asistente letrada Agustina Bouyer, y pidió que el acusado, F.A.S, permanezca detenido con prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación. Además, adelantó que en el caso hay otro varón involucrado, J.A.P, quien ya fue detenido y será imputado en el transcurso de este miércoles.

De acuerdo a la información preliminar reunida por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Policía provincial, el hecho fue cometido el pasado sábado alrededor de las 19.40, en una vivienda ubicada en calle Libertad al 700.

Luego de haber compartido un almuerzo en una iglesia, Pino fue hacia su casa junto con los dos sospechosos del homicidio y bebieron bebidas alcohólicas. En un momento determinado, previo a las 19.40, Pino y J.A.P comenzaron a pelear en una habitación de la vivienda hasta que la víctima recibió un golpe en la zona de la cabeza y cayó al piso.

SFP Lucrecia Sola, fiscal del caso Jessica (2) Sebastián Fariña Petersen

“Inmediatamente después, los acusados iniciaron un foco de fuego en la habitación, donde todavía se encontraba la víctima con vida, y luego se fueron”, relató la fiscal del caso en la audiencia. “Como consecuencia, Pino falleció debido a la carbonización de su cuerpo”, especificó.

El delito que le atribuyó a F.A.S fue homicidio simple, en calidad de coautor. De todos modos, remarcó que, con el avance la investigación, podría existir la posibilidad de reformular cargos por un delito más grave.

Entre la prueba reunida hasta el momento, figuran relatos de vecinos y vecinas, así como pericias preliminares realizadas por el personal de Bomberos y videos de cámaras de seguridad.

Como medida cautelar, la asistente letrada requirió que el acusado permanezca detenido con prisión preventiva por seis meses por existir riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

El juez de garantías que dirigió la audiencia, Raúl Aufranc, avaló la formulación de cargos y el pedido de prisión preventiva, aunque por un plazo menor al solicitado: un mes. El plazo de investigación fue fijado en cuatro meses.