Susto por el incendio en el balcón de un edificio céntrico

Ocurrió en la tarde de este martes en calle Islas Malvinas al 600 de la capital neuquina. Hubo un rescate de una mascota.

El principio de incendio en un balcón de uno de los pisos de un edificio céntrico provocó zozobra entre los vecinos. Por seguridad, algunos de ellos decidieron autoevacuarse hasta que intervinieran los bomberos y la Policía. Se pudo confirmar que no se registraron lesionados como consecuencia del incidente.

El hecho tuvo lugar pasadas las 15 de este martes en un edificio de diez pisos ubicado en calle Islas Malvinas al 600 del alto neuquino.

Según manifestaron algunos testigos, el hecho se habría desatado en uno de los departamentos del primer piso. En medio de la evacuación del edificio, la propietaria perdió a su mascota, que debió ser rescatada por la mujer policía que llegó en un móvil al lugar.

¿Explosión intencional?

Hace una semana se registró una fuerte explosión también en un edificio, pero del centro oeste neuquino que dejó como saldo una mujer herida de gravedad . La víctima continúa internada en el hospital Castro Rendón en estado reservado, mientras los peritos avanzan en reconstruir el episodio.

El hecho ocurrió alrededor del mediodía en la intersección de Roca y Santa María, donde un edificio de cinco pisos y veinte departamentos sufrió daños severos tras una explosión cuyo epicentro se habría ubicado en el segundo piso. Una dotación de Bomberos acudió de inmediato tras recibir el aviso y realizó una inspección completa de la estructura.

Sobre el origen del siniestro, en los días siguientes la administradora del consorcio, Sabrina Fernández, confirmó que hubo una primera conclusión oficial: la explosión fue intencional. Señaló que la inquilina del departamento donde se produjo el estallido “dejó las perillas abiertas de la cocina”, aunque por el momento se desconocen las motivaciones, debido a que el caso continúa bajo investigación.