Jugando con pirotecnia, nenes causaron un incendio de pastizales y pusieron en riesgo viviendas del barrio

Rápidamente intervino Bomberos Voluntarios en el lugar. El hecho ocurrió este sábado por la noche, aunque se encontraban con pirotecnia desde la tarde.

Este sábado por la noche se produjo un incendio de pastizales causado por nenes que manipulaban pirotecnia , poniendo en riesgo también a varias viviendas en la ciudad de Centenario . Alrededor de las 21:40 horas las llamas avanzaron rápidamente hacia un sector de casas, amenazando su quema.

Precisamente, en la zona de las calles Caleta Olivia y Mari Menuco, en el barrio Libertad, ocurrió este impactante incendio. Fueron los propios vecinos quienes alertaron a los Bomberos Voluntarios, que actuaron rápidamente con una dotación que acudió al lugar y logró controlar la situación antes de que se generara un peligro mayor.

Según informaron, desde la tarde los menores estuvieron arrojando cohetes y otros elementos pirotécnicos pese a la prohibición vigente. Las familias señalaron que advirtieron a los adultos responsables, pero no recibieron respuesta ni intervención alguna.

pirotecnia 2.webp

Según consignó Centenario Digital, vecinos del lugar intentaron comunicarse con los números difundidos por el municipio para denunciar este tipo de hechos, aunque tampoco obtuvieron atención ni presencia de autoridades en el barrio.

Pirotecnia en más barrios

Situaciones similares se repitieron durante la noche en Villa Obrera, donde se escucharon estruendos constantes provocados en la zona cercana al puente Centenario–Cinco Saltos.

Días atrás, el secretario de Transporte, Tránsito y Bromatología, Benito Torres, informó por radio Sayhueque, sobre los controles de venta de pirotecnia mediante operativos que comenzaron la última semana de noviembre junto a la comisaría 5° en la zona del puente y arrojaron resultados negativos.

"El vecino ha tenido muy buena predisposición, muy respetuoso y aceptado esta modalidad de revisar los baúles de los vehículos", destacó sobre cómo la ciudadanía tomó estos primeros controles, que seguirán en los próximos días, en distintos lugares y hogares. "Hemos tenido mucho acompañamiento de la policía, todo esto es un trabajo en conjunto para cuidar a nuestra comunidad", expresó Torres.

pirotecnia

Estos controles se dan en el marco de "pirotecnia cero" en Centenario, según la Ordenanza Municipal 10.098/2024 y la Ley Provincial Nº 3.371.

Si escuchas o ves uso de pirotecnia, podes realizar tu denuncia al: 2994018207 (vía llamada o WhatsApp) que te derivará a Inspectoría Ambiental – Secretaría de Ambiente.

En tanto, podrás realizar denuncias por venta de pirotecnia en comercio. Si detectas locales comerciales que venden pirotecnia, la municipalidad de Centenario brinda el número de: Defensa Civil 103 299 4693 686 (vía llamada o WhatsApp) Bromatología y Comercio.

centenario pirotecnia cero

Los atrapan con gran cargamento de pirotecnia ilegal cuando intentaban ingresar a Cipolletti

La Secretaría de Fiscalización municipal realizó este martes un importante operativo sobre la Ruta Nacional 151, donde se incautó pirotecnia que intentaba ingresar de manera irregular a Cipolletti. El resultado de las actuaciones fue informado por el propio intendente Rodrigo Buteler en sus redes sociales.

La pirotecnia era transportada en un camión de tour de compras proveniente de Buenos Aires. La intervención se activó tras una denuncia ingresada al 147, lo que permitió que personal municipal arribara rápidamente al lugar junto a la Policía de Río Negro.

Al inspeccionar el transporte, se detectaron 15 bultos con destino Cipolletti, todos ellos cargados con pirotecnia prohibida.

Noticia en desarrollo