Un nene llegó a la guardia con dolor de garganta y murió a las pocas horas: la denuncia de su familia

El pequeño tenía tan solo 6 años, y fue llevado por sus padres al hospital porque tenía fiebre y tos. Qué provocó el fatal desenlace.

Lo que debía ser un sábado común en la vida de una joven familia se convirtió en una pesadilla. Benício, un nene de 6 años, llegó al hospital con fiebre y tos seca. Sus padres sospechaban laringitis. La médica de guardia informó que recibiría adrenalina, un tratamiento usado en casos pediátricos similares. Tras horas críticas, todo terminó en tragedia.

Un mes antes, el mismo hospital le había administrado adrenalina por inhalación. El procedimiento era habitual. Esta vez, la indicación fue distinta y marcó el inicio de una cadena de errores.

La médica prescribió adrenalina pura y por vía intravenosa , una indicación poco común en un cuadro como el de Benício. Tres dosis sumaron 9 miligramos en total. La técnica de enfermería que recibió la receta también expresó dudas. Nunca había dado ese tipo de aplicación en un caso así. Aun así, siguió la orden.

brasil benicio La familia del nene denuncia una cadena de errores y exige que la Justicia avance contra los responsables.

A los pocos segundos de recibir la medicación, el nene se puso pálido y se tomó el pecho. Su mamá entró en pánico. Su papá pidió ayuda mientras la técnica buscaba a la médica. Según la enfermera, la doctora solo respondió: “Está bien”. Minutos más tarde, en mensajes enviados a un colega, la médica admitió su error. “Me equivoqué con la receta”, escribió desesperada.

Horas críticas, fallas acumuladas y una familia devastada

Benício fue trasladado a emergencias. Aunque estaba consciente, respiraba con dificultad. Pasó cuatro horas en observación y luego fue derivado a terapia intensiva. Compartió un rato con su papá y comió algo. Más tarde su cuadro empeoró.

Los médicos decidieron intubarlo. Su papá le hablaba y le pedía fuerza. El nene sufrió seis paros cardíacos y no resistió. “Es un dolor que voy a llevar toda mi vida”, dijo su padre, Bruno y aseguró que “Esto fue una sucesión de errores”.

La familia quedó destruida. Benício era hijo único y estaba por cumplir 7 años en Navidad. “Era una criatura pura, dulce. El ser más puro que conocí en la humanidad”, expresó su papá.

La investigación apunta a fallas de protocolo y responsabilidad profesional

La policía abrió una investigación amplia. El foco no está solo en la prescripción equivocada, sino también en la ausencia de controles internos, la falta de supervisión farmacéutica y posibles errores en la intubación.

El presidente del Consejo Regional de Farmacia de Amazonas afirmó que un profesional del área habría detectado la sobredosis en el acto. Para el comisario que lleva la causa, el caso revela un problema estructural: “Benício no tuvo ni una chance”.

La técnica de enfermería Raíza Bentes reconoció que administró la medicación porque siguió la indicación médica. Trabaja desde hace siete meses. Fue suspendida por el Consejo Regional de Enfermería, aunque sigue en libertad mientras avanza el proceso.

La médica consiguió un habeas corpus preventivo. Su abogado argumentó que existió una falla múltiple en los protocolos y en la doble verificación que debería acompañar este tipo de procedimientos médicos. El hospital suspendió a la profesional y asegura que trabaja en medidas para evitar situaciones similares.

El Consejo Regional de Medicina del Amazonas inició una investigación ética confidencial.