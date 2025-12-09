Estados Unidos envió aviones de combate a recorrer el espacio aéreo de Venezuela

Las aeronaves sobrevolaron durante 40 minutos en una acción que aumenta la tensión entre Venezuela y el país liderado por Trump.

Este martes, dos aviones de caza estadounidenses ingresaron en el espacio aéreo venezolano y sobrevolaron el Golfo de Venezuela durante 40 minutos. Trump aseguró que el régimen de Nicolás Maduro "tiene los días contados" .

Se trata de aeronaves F-18 que sobrevolaron el territorio de Venezuela —en cercanías a Maracaibo, la segunda ciudad más grande del país—, este martes alrededor del mediodía.

Además, durante la madrugada, un dron de la Marina de Estados Unidos, modelo MQ-4C Triton, identificado como 169804 BLKCAT6, ingresó al espacio aéreo de información de vuelo (FIR) de Maiquetía. Según informó el sitio venezolano La Patilla, realizó maniobras de reconocimiento frente a la costa del mar Caribe.

Según el diario The Miami Herald, miles de venezolanos rastrearon el vuelo de las aeronaves a través de sitios web especializados y muchos de ellos observando cómo los jets trazaban un patrón en forma de pajarita sobre el golfo.

La advertencia de Trump

La tensión entre ambos países aumentó luego de que Donald Trump aumentara la presión hacia Maduro al advertir que "tiene los días contados". El mensaje del mandatario estadounidense fue dado este martes en una entrevista con Político en la que adelantó que "pronto atacaremos también en tierra".

La advertencia estadounidense llegó mientras Trump refuerza su presencia militar en el Caribe. En septiembre, Estados Unidos comenzó a desplegar destructores, cazas, submarinos e incluso el portaviones más grande del mundo, el USS Gerald Ford.

La ofensiva responde al supuesto objetivo de eliminar el tráfico de drogas en el Caribe. A su vez, Estados Unidos designó a Maduro como el líder del Cartel de los Soles y puso precio a su captura.

Según Trump, todo está listo para la próxima fase: los ataques en territorio venezolano. Aunque se asume que ocurrirán pronto, no se trataría de una invasión sino que las fuerzas estadounidenses irían detrás de objetivos específicos vinculados al narcotráfico.

En paralelo Trump intenta negociar con Maduro su salida del poder, pero según fuentes estadounidenses, Maduro exigió amnistía global para él y más de 100 familiares y funcionarios, condición que no fue aceptada por el presidente norteamericano.

Venezuela declaró estado de emergencia

Las fuerzas armadas estadounidenses han bombardeado múltiples lanchas presuntamente vinculadas al transporte de droga en el Caribe y el Pacífico. Durante una veintena de ataques, más de 80 personas perdieron la vida.

Maduro acusó al gobierno de Trump de preparar "actos de agresión" bajo el excusa de un despliegue antidrogas. Venezuela ha respondido a la ofensiva militar estadounidense, declarando el estado de emergencia, activando sus fuerzas armadas y milicias.

Como parte de la Operación Lanza del Sur, Estados Unidos lleva colocadas entre 15.000 y 16.000 tropas cerca del territorio marítimo venezolano. En este contexto, el régimen bolivariano ha desplegado baterías de misiles de largo alcance S-300VM de fabricación rusa, que se estima están instaladas en tres batallones que protegen Caracas y corredores industriales clave.