Siete aerolíneas suspenden vuelos hacia Venezuela tras las advertencias de Estados Unidos

Desde la Administración de Aviación estadounidense se instó a extremar precauciones sobre Venezuela, alertando de amenazas para aeronaves en distintas fases de vuelo.

La medida que tomaron algunas aerolíneas tras las advertencias de Estados Unidos.

La tensión entre Venezuela y Estados Unidos sigue en aumento. Este lunes el gobierno de Donald Trump designó al Cártel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas, según informaron medios internacionales. Nicolás Maduro es considerado el líder de esta organización , según el Departamento de Estado norteamericano.

Esta no es la única medida que ha tomado el gobierno norteamericano, ya que en las últimas horas la Administración Federal de Aviación (FAA) advirtió sobre presuntos riesgos de volar sobre el país venezolano en el marco de la tensión militar en la región del Caribe.

De esta forma, ya son siete las aerolíneas internacionales suspendieron sus vuelos hacia Venezuela. Tanto Turkish Airlines, Iberia, TAP, Avianca, Caribbean, GOL y Latam se sumaron a esta medida para extremar precauciones. El anuncio fue confirmado este domingo por la presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV), Marisela De Loaiza, según agencias de noticias.

La cancelación de vuelos coincide con el despliegue militar ordenado en agosto pasado por Trump en el mar Caribe con el objetivo de combatir el narcotráfico. En las últimas semanas, hundió a numerosas embarcaciones rápidas que, según su versión, transportaban droga hacia su país desde el Caribe y el Pacífico.

Cuáles son las aerolíneas que continúan operando en Venezuela

Desde FAA se advirtió el viernes pasado a aquellos pilotos que "ejerzan precaución" al volar sobre Venezuela "debido al empeoramiento de la situación de seguridad y la creciente actividad militar" alrededor del país sudamericano.

Las aerolíneas Laser, Estelar y Venezolana de Aviación, todas las nacionales, y la colombiana Wingo informaron que operan con normalidad en Venezuela. Venezolana de Aviación tiene un vuelo internacional hacia Panamá; Laser ofrece rutas a España y Curazao, mientras que Estelar viaja tanto al país centroamericano como al europeo.

A través de su cuenta de X, el presidente colombiano Gustavo Preto, dijo que "debe haber vuelos normales a todos los países de América Latina desde América Latina y el mundo" y agregó que "los países no se bloquean, porque se bloquean pueblos y eso es crimen de la humanidad"

La operación militar de Estados Unidos en territorio venezolano

La operación 'Lanza del Sur' anunciada por Estados Unidos fue presentada como una estrategia para frenar el tráfico de drogas en la región, aunque desde el régimen venezolano se percibe como una amenaza directa a la soberanía nacional.

Incluso, el acto que encabezó el jefe de Estado fue de juramentación de los denominados Comités Bolivarianos de Base Integral (CBBI), que son equipos de trabajo del chavismo ubicados en calles del país y que tendrán la tarea, entre otras, de "defender la patria de cualquier amenaza" externa.

Venezuela lleva ya tres meses en permanente movilización, principalmente militar, en respuesta a lo que denuncia como "amenaza" estadounidense, en referencia al despliegue naval y aéreo que, desde agosto, mantiene Washington en el Caribe cerca de la nación suramericana.