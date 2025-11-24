Estados Unidos designó al Cártel de los Soles como organización terrorista

Nicolás Maduro es considerado el líder de esta organización, según el Departamento de Estado norteamericano.

El gobierno de Estados Unidos designó al Cártel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas , según informaron medios internacionales.

“El Departamento de Estado nombra al Cártel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (OTE) a partir del 24 de noviembre de 2025. Con sede en Venezuela, [esa organización] está liderada por Maduro y otros altos funcionarios de su régimen ilegítimo, quienes corrompieron el ejército, la inteligencia, la legislatura y el poder judicial de Venezuela ”, indica el comunicado difundido por la administración Trump.

“Ni Maduro ni sus secuaces representan al gobierno legítimo de Venezuela. El Cártel de los Soles, junto con otras OTE designadas, como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa, es responsable de la violencia terrorista en todo el hemisferio, así como del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa”, se asegura en el comunicado.

Algunos medios interpretaron que esto abre la puerta a nuevas sanciones legales y financieras contra los popes del régimen venezolano.

En tanto, Estados Unidos se encargó de aclarar que “seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para proteger nuestros intereses de seguridad nacional y negar financiación y recursos a los narcoterroristas”.

Argentina también lo declaró organización terrorista

A finales de agosto pasado, el gobierno de Javier Milei anunció que se declaró al "Cartel de los Soles", vinculado a Nicolás Maduro y Diosado Cabello, como organización terrorista.

Esta decisión dispuso la incorporación de la organización criminal transnacional al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), dependiente del Ministerio de Justicia.

Según indicaron, esta medida se fundamente en los informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, entre ellas narcotráfico, contrabando y explotación ilegal de recursos naturales, así como vínculos con otras estructuras criminales en la región.

Esta medida fue tomada de forma conjunta por la coordinación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el Ministerio de Seguridad Nacional y el Ministerio de Justicia para tomar esta medida, se fundamenta en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional.

La inscripción que realizará la administración de Javier Milei en el RePET, habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de acción de estas organizaciones criminales, al tiempo que protege al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos.

Cómo actúa el Cartel de los Soles que lidera Nicolás Maduro

Con base en Miraflores, Maduro se recostó aún más sobre los militares, garantes y portadores de las armas. Para ello les otorga más y más poder dentro de la organización delictiva.

A su vez, indican medios locales indican que se buscó apoyo de los jefes de las FARC para capacitar a un grupo de milicianos ilegales que actuó, en la práctica, como un brazo armado del Cartel de los Soles.

También se denuncia que el presidente de Venezuela coordinó con traficantes de drogas de Honduras y otras naciones, facilitando operaciones de tráfico a gran escala. Dirigió al Cartel de los Soles para suministrar armas de uso militar a las FARC y participó en una alianza violenta y corrupta de narcoterrorismo junto a la organización guerrillera colombiana y se cree que gestionó personalmente envíos de varias toneladas de cocaína producida por las FARC.