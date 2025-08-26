El gobierno argentino declaró organización terrorista al "Cartel de los Soles"

La organización se encuentra vinculada a Nicolás Maduro y Diosado Cabello, ministro de Venezuela. Qué dice el comunicado de Cancillería.

Este martes por la tarde se conoció que el Gobierno Nacional anunció que se declaró a l "Cartel de los Soles" , vinculado a Nicolás Maduro y Diosado Cabello, como organización terrorista .

Esta decisión dispuso la incorporación de la organización criminal transnacional al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), dependiente del Ministerio de Justicia.

Según indicaron, esta medida se fundamente en los informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, entre ellas narcotráfico, contrabando y explotación ilegal de recursos naturales, así como vínculos con otras estructuras criminales en la región.

Esta medida fue tomada de forma conjunta por la coordinación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el Ministerio de Seguridad Nacional y el Ministerio de Justicia para tomar esta medida, se fundamenta en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional.

La inscripción que realizará la administración de Javier Milei en el RePET, habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de acción de estas organizaciones criminales, al tiempo que protege al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos.

Patricia Bullrich declaró que "Maduro y su séquito son narcoterroristas"

Esta medida no es casual, ya que una semana atrás Paraguay también tomó esta medida a través del Senado y se sumó a las iniciativas de Ecuador y Estados Unidos.

En tanto, en 2020, Estados Unidos tipificó al Cartel de los Soles como una organización criminal, liderada por altos mandos del Ejército Bolivariano. Aún así, fue recién en julio pasado cuando este grupo, nacido en Venezuela, adquirió mayor notoriedad. Ocurrió cuando el presidente Donald Trump lo calificó como organización terrorista, apuntando al mandatario Nicolás Maduro como líder del grupo.

"Declaramos al Cártel de los Soles como organización terrorista y narco criminal. Maduro y su séquito son narcoterroristas. Ni en la Argentina ni en ningún lugar del mundo van a poder llevar a cabo sus actividades criminales", lanzó Patricia Bullrich, en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Con esta decisión, informó el Ejecutivo, "la Argentina reafirma su compromiso con la paz, la estabilidad y la seguridad hemisférica, actuando dentro del marco del derecho internacional y de los instrumentos multilaterales aplicables".

América Latina actuando junto a Estados Unidos

"No es raro que Ecuador siga los pasos de Estados Unidos en la tipificación del Cartel de los Soles como grupo terrorista", destacó al medio DW Evan Ellis, investigador de estudios latinoamericanos en la Escuela Superior de Guerra del Ejército de Estados Unidos.

Señalar al Cartel de los Soles como un grupo terrorista faculta a los gobiernos a intervenir contra sus miembros y al país de dicha organización de una forma más directa. "Cuando un país es rotulado como terrorista, el país o el gobierno y los carteles que operan dentro de sus fronteras se ven expuestos a toda una legislación internacional", expresó al mismo medio Pedro Trujillo, analista político y académico de la Universidad Francisco Marroquín, de Guatemala.

Cómo actúa el Cartel de los Soles que lidera Nicolás Maduro

Con base en Miraflores, Maduro se recostó aún más sobre los militares, garantes y portadores de las armas. Para ello les otorga más y más poder dentro de la organización delictiva.

A su vez, indican medios locales indican que se buscó apoyo de los jefes de las FARC para capacitar a un grupo de milicianos ilegales que actuó, en la práctica, como un brazo armado del Cartel de los Soles.

También se denuncia que el presidente de Venezuela coordinó con traficantes de drogas de Honduras y otras naciones, facilitando operaciones de tráfico a gran escala. Dirigió al Cartel de los Soles para suministrar armas de uso militar a las FARC y participó en una alianza violenta y corrupta de narcoterrorismo junto a la organización guerrillera colombiana y se cree que gestionó personalmente envíos de varias toneladas de cocaína producida por las FARC.