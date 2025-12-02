Llegan aviones F-16 y tanques Stryker: Milei estrena fierros nuevos para unas fuerzas armadas muy golpeadas por la motosierra

La trama detrás la compra de los cazas a Dinamarca y los tanques a EE. UU. El mar de fondo de la salida de Luis Petri y su reemplazo por el general Carlos Presti.

Los 17 mil kilómetros que separan a Dinamarca con Argentina son parte de la ruta que seis aviones F-16 están transitando hasta Río Cuarto, Córdoba. Será la escala inaugural del primer grupo de 24 aviones, de media vida , comprados por la administración de Javier Milei al reino danés.

Son de fabricación estadounidense y fueron adquiridos por 301 millones de dólares , que se pagarán en cinco cuotas anuales, como parte de una operación que contó con la autorización de los Estados Unidos y también la intervención británica para que sus radares de tiro tengan limitaciones en el caso de operar en Malvinas.

A pesar de las críticas, los altos mandos de las Fuerzas Armadas aseguran que se trata de un hito muy importante para el país. En diálogo con LM Neuquén , lo definieron como un salto cualitativo en la capacidad defensiva aérea, especialmente por el final de la vida útil de los aviones de fabricación francesa Mirage IV.

Durante años, insisten, el país ha estado sin capacidad de defensa militar en el aire y, de un modo u otro, con la administración del color político que fuera, la compra de aviones de guerra era uno de los temas más urgentes.

Durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner fue creado el Fondo Nacional para la Defensa (FONDEF), que tenía previsto destinar anualmente el 0,8 del PBI a infraestructura y rearme militar, pero Milei y el ministro de Defensa saliente, Luis Petri, anularon ese programa. La motosierra profunda en el aparato militar ha hecho estragos, como en la Fábrica Militar de Aviones (FADEA), ubicada en Córdoba, que está al borde del cierre por recortes presupuestarios.

Los nuevos tanques comprados a Estados Unidos

El contrapeso, dicen en la Casa Rosada, es la compra de los aviones y también de nuevos tanques estadounidenses para el Ejército. Ambas adquisiciones serán celebradas por el Gobierno, con actos que encabezará el presidente Javier Milei en los próximos días.

Según Defensa, "la presentación oficial de los vehículos se realizará el 3 de diciembre, en una ceremonia que tendrá lugar en el cuartel de Boulogne, Buenos Aires". Otras fuentes hablan de un acto durante días posteriores. Respecto a los aviones, las versiones hablan de una puesta en escena en Tandil, provincia de Buenos Aires, y otros al sur cordobés, foco del Área Material Río Cuarto de la Fuerza Aérea.

Una fuente oficial confió a LM Neuquén que preparan sobrevuelo de los aviones entre el 6 y el 7 de diciembre, es decir, durante el próximo fin de semana. La idea es pasen por arriba de la Casa Rosada, también por la Plaza y la Avenida de Mayo, pero también podrían hacer lo mismo por Mendoza, San Luis y Córdoba.

"Los primeros Stryker 8x8 ya están en la Argentina. La tanda inicial de estos Vehículos de Combate Blindados a Rueda para nuestro Ejército llegó al país y fue descargada en el Puerto de Zárate, para luego ser trasladada al cuartel de Boulogne", anunció el miércoles pasado Petri.

El ministro está a un paso de dejar el cargo para que sea ocupado por el teniente general Carlos Presti. Será el primer uniformado que conduce Defensa en 44 años y la transición entre ambos estará marcada por la llegada de los F-16 y de los Stryker.

Cada unidad blindada tiene un costo aproximado de dos millones de dólares por unidad. En el Gobierno aseguran que quieren 200, pero no mencionan que solo hay autorización de EE. UU. para vender 27. No es nuevo, sino en respuesta a una solicitud presentada por el entonces presidente Mauricio Macri.

El Stryker M1126 es una fabricación del gigante bélico norteamericano General Dynamics Land Systems y su compra solo fue posible con una autorización que, en este caso, llevaba años sin una reactivación.

La adquisición militar más importante de las últimas cuatro décadas

A diferencia de los F-16, con los tanques de ocho ruedas no hay objeciones. Con los aviones sí. En Defensa desestiman las críticas, pero los cuestionamientos no han sido disipados sobre las presuntas limitaciones que tendrían los aviones con el software de operación de los misiles, especialmente para evitar que sean un problema para algún miembro de la OTAN, donde Reino Unido es uno de sus miembros fundadores.

“Este sistema de armas supersónico es la adquisición aeronáutica militar más importante de los últimos 40 años. El F-16 para los argentinos es mucho más que un avión de combate, es el símbolo de una decisión estratégica, recuperar la capacidad disuasoria que nunca debimos perder”, dijo Petri el 24 de febrero en la VI Brigada Aérea de Tandil.

Fue un acto para presentar la "incorporación del Sistema de Armas F-16 y "la aeronave N°25, que formará parte del Centro de Instrucción Terrestre", instalado en Tandil, para la formación de los pilotos que aprenderán a usar el nuevo armamento.

Sin embargo, en abril de 2024, cuando Petri viajó a Conpenaghe para firmar la compra, la cartera de Defensa informó que "el acuerdo incluye la entrega de cuatro simuladores de vuelo, ocho motores y se garantizarán los repuestos para las aeronaves durante cinco años". También agregó que "el contrato prevé la capacitación de los pilotos y los mecánicos que trabajarán en este sistema de armas".

Las nuevas adquisiciones tienen un impacto muy importante hace el interior de las fuerzas armadas y ponen en segundo plano la situación interna que atraviesan. La gestión de Petri deja saldos negativos y es la previa del guante que deberá tomar Presti.

Según un pedido de acceso a la información pública que presentó el diario PERFIL, hasta fines de agosto se habían ido 1.128 efectivos. Sin embargo, el medio descubrió que la cifra oficial de quienes pidieron la baja era mucho mayor y fue reconocida por la jefatura de Gabinete durante su último informe presentado al Congreso. Sostuvo que 840 oficiales y 2389 suboficiales ya se fueron, entre otras cosas, por los bajos salarios.