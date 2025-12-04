Polémica medida: una aerolínea cobrará doble pasaje a quienes no entren en el asiento

Surgieron duros cuestionamientos acerca de la discriminación en los vuelos. Cómo se aplicará esta medida.

Una reconocida aerolínea anunció modificación en su política para pasajeros que necesitan más de un asiento en los aviones . La empresa informó que quienes no entren dentro del espacio que hay entre los apoyabrazos deberán comprar dos boletos por anticipado , con reintegro del segundo solo si el vuelo no completa su ocupación.

Este anuncio reactivó un debate sensible en la industria aérea: cómo administrar el espacio limitado en cabina sin generar discriminación ni conflictos entre pasajeros.

De acuerdo con Time Out, el anuncio puso nuevamente en el centro de la escena el dilema del espacio personal en aviones comerciales , un tema que genera tensiones desde hace años.

La decisión de Southwest Airlines se aplicará desde el 27 de enero del 2026 y recuerda el caso reciente de Finnair, que implementó un pesaje voluntario durante el check-in para ajustar la distribución del peso en la aeronave. Aquella medida despertó polémica por su impacto simbólico, incluso cuando la aerolínea insistió en que buscaba optimizar la operación.

BOEING-AVIONES.jpeg Las nuevas reglas buscan ordenar el uso del espacio dentro de los aviones, aunque ya generan fuertes cuestionamientos entre viajeros frecuentes.

En este nuevo esquema de Southwest, el apoyabrazos se considera la frontera definitiva entre un asiento y otro. Si un pasajero invade el espacio contiguo, deberá adquirir por adelantado tantos asientos como necesite. Men’s Journal señaló que la compañía no detalló mecanismos de verificación ni una lista de excepciones, lo que generó inquietud entre viajeros frecuentes que imaginan situaciones de difícil resolución dentro del aeropuerto.

Hasta ahora, el procedimiento era más flexible: los pasajeros podían solicitar el asiento adicional en el aeropuerto o pedir un reembolso después del viaje cuando el avión no completaba su ocupación. Ese esquema quedará sin vigencia, y cualquier ajuste deberá realizarse antes de llegar al mostrador.

Críticas desde asociaciones y viajeros

La modificación recibió cuestionamientos inmediatos por parte de organizaciones que representan a personas de mayor tamaño corporal. Jason Vaughn, director de Fat Tested Travel, expresó que la medida “empeorará la experiencia de vuelo para todos”, dado que muchos pasajeros gestionaban soluciones caso por caso, especialmente cuando el avión no estaba lleno.

Quienes rechazan la nueva política advierten sobre costos más altos, confusión operativa y situaciones incómodas si la aplicación de la norma no se realiza de manera uniforme. También mencionan que la falta de criterios claros podría dejar a criterio de personal del aeropuerto decisiones que afectan de forma directa la dignidad del pasajero.

Southwest defendió la actualización señalando que busca dar mayor previsibilidad en la asignación de asientos, aunque evitó dar detalles sobre controles, procesos de excepción o posibles reclamos dentro de la experiencia de viaje.

Un paquete de cambios que redefine la identidad de Southwest

El ajuste sobre los asientos forma parte de un paquete más amplio de transformaciones que la compañía implementará a partir de fines de enero. Southwest introducirá vuelos nocturnos y aplicará cargos adicionales por los asientos con mayor espacio para las piernas, un beneficio que antes estaba incluido en el servicio estándar.

Estas decisiones se suman a los cambios de mayo de 2025, cuando la aerolínea eliminó dos rasgos históricos: el equipaje facturado gratuito y la asignación de asientos sin cargo. Con esta nueva etapa, la empresa confirma un rumbo más restrictivo en materia de servicios incluidos, alineándose con tendencias que varias aerolíneas ya adoptaron.

Aerolineas Argentinas. Avión. Asientos El nuevo modo de viajar de Aerolíneas Argentinas incidirá en el costo de los pasajes.

Southwest indicó que no prevé nuevas modificaciones por el momento, aunque justificó el giro de política como una forma de ordenar mejor el interior de los aviones y asegurar reglas más uniformes sobre el uso del espacio.

Una nueva low cost llega a Argentina y agita la ruta hacia España

Mientras Southwest reestructura su modelo de servicio, la aviación comercial argentina suma otro movimiento relevante. El Gobierno de Javier Milei autorizó a operar en el país a Plus Ultra, una aerolínea española de bajo costo que volará entre Buenos Aires y Madrid. La medida, publicada en la Disposición 40/2025 del Boletín Oficial, habilita vuelos regulares y no regulares de pasajeros y cargas entre ambas capitales.

La incorporación de Plus Ultra promete intensificar la competencia con Aerolíneas Argentinas, Iberia y Air Europa. Su estructura de low cost podría modificar la dinámica tarifaria, especialmente para quienes buscan opciones accesibles en la ruta transatlántica.

El pasaje más económico, denominado “flash”, cuesta EUR 557 por tramo, ofrece equipaje de mano de 10 kilos, un accesorio personal y una valija de 23 kilos. La elección de asiento tiene cargo, pero las comidas están incluidas. Para vuelos entre mayo y junio de 2026, un pasaje Buenos Aires–Madrid alcanza los EUR 1.072, según verificó iProfesional.