El truco viral para que el ventilador enfríe igual que un aire acondicionado

Una técnica simple permite generar una corriente más fresca y lograr un alivio inmediato para afrontar estos días de mucho calor.

Este truco permite mejorar el rendimiento del ventilador sin aumentar el gasto energético y ofrece un alivio rápido.

Las jornadas de calor fuerte ya se sienten y muchas familias buscan alternativas para refrescar la casa sin depender del aire acondicionado, un dispositivo eficaz pero también uno de los que más energía consume. En ese contexto, comenzó a difundirse un método sencillo que permite mejorar el rendimiento del ventilador y generar una sensación térmica más amable en pocos minutos.

En las últimas horas se popularizó un procedimiento casero que se expandió rápido en redes sociales. La propuesta parte de un punto básico: el ventilador no enfría el aire , solo lo desplaza. Por eso, la idea es agregar humedad controlada en el entorno del aparato para que la circulación genere una brisa más fresca.

El método consiste en colocar una toalla mojada detrás del ventilador , sin que toque las aspas ni el motor. La evaporación del agua alrededor de la tela reduce la temperatura del aire inmediato y el dispositivo impulsa esa corriente hacia el ambiente. Según Rogel, este recurso crea un descenso perceptible en pocos minutos y ofrece un alivio efectivo cuando el interior de la vivienda está muy caluroso.

Este truco del arquitecto mexicano Leonardo Rogel se volvió popular, porque no requiere herramientas ni gastos extras, solo una tela, agua fría y un punto de apoyo que permita sostener la toalla a una distancia segura del ventilador. La simplicidad, sumada al impacto inmediato, impulsó su expansión en días de temperaturas extremas.

Alternativas para refrescar la casa sin aire acondicionado

La toalla húmeda no es la única estrategia accesible. Existen otros recursos que complementan el uso del ventilador y que ayudan a reducir la sensación de encierro durante las tardes más sofocantes.

Una opción eficaz es orientar el ventilador hacia una ventana abierta. De esta manera, el aparato expulsa aire caliente hacia el exterior y favorece la entrada de una corriente más fresca. Este sistema funciona mejor cuando existe una diferencia marcada entre la temperatura interna y la externa, como ocurre a primera mañana o por la noche.

También sirve mantener cortinas cerradas en las horas de máxima exposición solar. Una simple barrera textil reduce el ingreso de calor y evita que las superficies internas acumulen temperatura. En ambientes pequeños, el efecto es aún más notorio.

Otra práctica útil consiste en rociar el aire con un vaporizador lleno de agua fría. Aunque su efecto dura poco tiempo, ofrece un alivio inmediato en habitaciones donde la circulación es limitada. Algunas personas combinan esta técnica con el ventilador para mejorar la dispersión del aire frío.

Para quienes viven en departamentos altos o casas con buena ventilación cruzada, abrir puertas y ventanas durante la madrugada es una alternativa efectiva. Esa corriente fresca elimina el aire caliente acumulado durante el día y prepara el ambiente para soportar mejor las horas siguientes.

Precauciones para evitar daños y accidentes

El éxito del truco de la toalla húmeda generó consultas sobre la seguridad del método. Los especialistas coinciden en que es necesario tomar ciertas precauciones para evitar fallas en el ventilador o riesgos domésticos.

ventilador portada.jpg El truco de la toalla húmeda potencia el rendimiento del ventilador y genera una brisa más fresca en pocos minutos.

La advertencia principal es no apoyar la toalla sobre el aparato. Si la tela roza el motor o las aspas, puede producir un daño interno, bloquear el giro o incluso provocar un sobrecalentamiento. Lo correcto es ubicarla en un respaldo, silla o soporte que permita el paso del aire sin generar contacto.

Tampoco conviene saturar de humedad el ambiente cuando existen problemas de moho o mala ventilación. El exceso de vapor puede agravar esos inconvenientes y crear un clima poco saludable.

Además, especialistas recomiendan no colocar el ventilador demasiado cerca del cuerpo durante horas prolongadas. Exponer directamente cuello o espalda a una corriente intensa puede causar contracturas o irritaciones de garganta.

En cuanto a la seguridad eléctrica, siempre es clave revisar el estado del cable, el enchufe y la ficha. Cualquier señal de recalentamiento o desgaste debe tomarse como alerta. Del mismo modo, no se deben usar vaporizadores cerca de tomas de corriente ni de artefactos conectados.

El truco de la toalla húmeda se consolidó como una solución accesible en verano. Permite mejorar el rendimiento del ventilador sin aumentar el gasto energético y ofrece un alivio rápido cuando las temperaturas vuelven insoportables.