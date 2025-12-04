Se trata de una alternativa al running que estimula múltiples grupos musculares al mismo tiempo y mejora la circulación sanguínea.

El ejercicio de solo 10 minutos que recomienda la NASA y quema más calorías más que correr

Se acerca el verano y muchos ya buscan verse mejor perdiendo esos kilitos de más ganados durante el año. Una de las rutinas habituales y más populares es salir a correr extensas distancias o por largos períodos de tiempo. Sin embargo, desde la NASA recomendaron un nuevo ejercicio mucho más efectivo y que requiere menos compromiso.

Esta alternativa no solo es divertida , sino que también ofrece una serie de beneficios que lo posicionan como una opción superior al running , ganando popularidad entre influencers, deportistas y expertos en salud. Se trata del rebote en trampolín, también conocido como rebounding , una actividad que combina saltos y movimientos suaves para activar el cuerpo, estimulando múltiples grupos musculares al mismo tiempo y mejorando la circulación sanguínea.

Entre sus ventajas significativas , el rebounding quema calorías , reduce del impacto en las articulaciones y ofrece mejoras musculares y cardiovasculares , además de ser una experiencia más entretenida.

rebounding3 Saltar en un trampolín requiere equilibrio y coordinación.

Cuáles son los beneficios de implementar el rebounding como ejercicio

En la investigación realizada por la NASA, ocho jóvenes adultos realizaron sesiones tanto de correr en la cinta como saltar en trampolín, mientras medían variables clave como frecuencia cardíaca (FC), consumo de oxígeno (VO2) y esfuerzo biomecánico. Los resultados determinaron que con solo 10 minutos de rebote se logra más que en 30 minutos corriendo.

Entre los beneficios del rebounding, se descubrieron:

Quema de Calorías: lo hace en menos tiempo que correr. Esto es ideal para aquellos que desean maximizar su tiempo de ejercicio.

lo hace en menos tiempo que correr. Esto es ideal para aquellos que desean maximizar su tiempo de ejercicio. Beneficios cardiovasculares: la actividad cardiovascular es esencial para mantener un corazón sano. El rebounding aumenta la frecuencia cardíaca y mejorar la salud cardiovascular de manera similar a correr, pero con menos estrés en el cuerpo.

Fortalecimiento Muscular: el rebote en trampolín trabaja varios grupos musculares, incluyendo piernas, glúteos y abdominales. Esto ayuda a tonificar y fortalecer los músculos de manera efectiva.

el rebote en trampolín trabaja varios grupos musculares, incluyendo piernas, glúteos y abdominales. Esto ayuda a tonificar y fortalecer los músculos de manera efectiva. Mejora del equilibrio y la coordinación: saltar en un trampolín requiere equilibrio y coordinación. Estos aspectos mejoran con la práctica, lo que también se traduce en un mejor desempeño en otras actividades físicas.

saltar en un trampolín requiere equilibrio y coordinación. Estos aspectos mejoran con la práctica, lo que también se traduce en un mejor desempeño en otras actividades físicas. Aumento de la energía y el estado de ánimo: como cualquier actividad física, el rebounding libera endorfinas, las hormonas responsables de la sensación de bienestar. Esto puede mejorar el estado de ánimo y combatir la depresión.

rebounding2 El rebounding ofrece mejoras musculares y cardiovasculares.

Cuáles son las diferencias entre el rebounding y el running

Las diferencias entre el rebounding y correr son notables y pueden influir en la elección de cada persona para su rutina de ejercicios. Algunas de ellas son:

Impacto en el Cuerpo: correr conlleva un mayor impacto en las articulaciones, lo que puede dar lugar a lesiones, especialmente en personas no entrenadas o con sobrepeso. El rebounding, con su superficie elástica, ofrece una experiencia mucho más suave.

correr conlleva un mayor impacto en las articulaciones, lo que puede dar lugar a lesiones, especialmente en personas no entrenadas o con sobrepeso. El rebounding, con su superficie elástica, ofrece una experiencia mucho más suave. Variedad en el Ejercicio: cuando se corre, la actividad suele volverse monótona con el tiempo. El rebounding permite incorporar movimientos y trucos, lo que mantiene el ejercicio más interesante.

cuando se corre, la actividad suele volverse monótona con el tiempo. El rebounding permite incorporar movimientos y trucos, lo que mantiene el ejercicio más interesante. Tiempo de recuperación: debido al menor impacto, es más fácil recuperarse después de una sesión de rebounding en comparación con un trote o carrera, lo que permite realizar el ejercicio con más frecuencia.

debido al menor impacto, es más fácil recuperarse después de una sesión de rebounding en comparación con un trote o carrera, lo que permite realizar el ejercicio con más frecuencia. Facilidad de acceso: para muchas personas que viven en áreas urbanas, resulta difícil encontrar un espacio seguro para correr.

rebounder1 Con solo 10 minutos de rebote, se logra más que en 30 minutos corriendo.

Cómo comenzar a practicar rebounding

Para quienes quieran comenzar saltando en trampolín como ejercicio, hay algunos consejos para hacerlo de manera eficiente y segura: