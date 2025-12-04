Cambios de Gabinete en Neuquén: los nuevos funcionarios que se suman al Gobierno provincial

Este jueves al mediodía, el gobernador Rolando Figueroa tomó juramento a los nuevos ministros, secretarios y subsecretarios.

Este jueves al mediodía, el gobernador Rolando Figueroa tomó juramento a los nuevos funcionarios que se suman al Gabinete provincial. Además de los dados a conocer en los últimos días, se sumaron nuevos cargos.

Lorena Barabini , quien se desempeñaba como subsecretaria de Mujeres y Diversidad, ahora ostenta el cargo de secretaria. En su lugar, asumió Karina Montecinos , mientras que Natalia Fenizzi (quien era secretaria de Género) está al frente de la subsecretaría de Derechos Humanos.

Por otra parte, Marita Villone fue designada secretaria de Deportes y Cultura. Pablo Castillo se desempeñaba como subsecretario de Trabajo y ahora elevó su rango a secretario. En tanto, Miryan Abojer (quien era secretaria de Desarrollo Comunitario de Áreas Rurales e Inclusión) quedó a cargo de la secretaría de Desarrollo Humano.

El nuevo subsecretario de Industria es Juan Manuel Morales, quien tenía el cargo de subsecretario de Modernización; mientras que Carlos "Beto" Vivero es subsecretario de Atención al Ciudadano.

juramento nuevo gabinete

Las nuevas ministras

La ex diputada nacional Tanya Bertoldi, juró como ministra de Infraestructura. Su nombramiento implica otros movimientos en el tablero del gobierno, con un nuevo rol para María Eugenia Ferraresso, la ex ministra de Mujeres y Diversidad.

Aunque se desempeña como legisladora nacional en el bloque de Unión por la Patria, Bertoldi ya trabajaba en el gabinete de Figueroa de forma ad honorem, como presidente de UPEFE y también como secretaria de Obras Públicas. La Secretaría de Obras Públicas quedará a cargo de Ferraresso, una colega arquitecta y con un pasado de liderazgo dentro del MPN.

juramento tanya bertoldi

Seguirán activos la UPEFE, que se ocupa de gestionar obras con fondos de organismos internacionales, y la Dirección Provincial de Vialidad. La novedad es que los organismos IPVU y Adus quedarán dentro de una Secretaría que va a articular la vivienda con el urbanismo y la planificación, bajo las órdenes de Ana Servidio, una socióloga de extracción peronista que lideraba el COPADE.

Por otro lado, Figueroa decidió la eliminación del Ministerio de Planificación, que estaba a cargo de Rubén Etcheverry, quien asumió como nuevo titular del COPADE.

El área de Desarrollo Humano pasó a depender del ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y se creó a su vez un ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, a cargo de Josefina Codermatz, quien se desempeñaba como directora del Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (Iadep).

En tanto, Gustavo Coatz juró como secretario del Interior, dependiente del ministerio de Jefatura de Gabinete. Y Joaquín Perren, ex candidato a diputado nacional por La Neuquinidad, asumió al frente de ANIDE.