Cómo saber si tu celular tiene NFC y cómo activar esta función

Esta nueva tecnología permite utilizar muchas más herramientas del teléfono. En detalle, cómo activarla y aprovechar al máximo sus funciones.

Dentro del universo digital, los celulares vienen cada vez más equipados con herramientas y tecnología de última generación . Aunque en primera instancia fueron creados con el objetivo de comunicarse a distancia entre personas, hoy cuentan con otras más avanzadas como el NFC (Near Field Communication) .

Esta tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance permite que los celulares tengan cada vez más funciones además de comunicarse y enviar mensajes.

Aunque en la actualidad la mayoría de los teléfonos cuentan con ello, hay algunos que no lo tienen activado y lo mantienen escondido dentro de su configuración. Paso a paso, cómo buscarlo y activarlo para empezar a utilizar sus principales funciones.

Cómo saber si mi celular tiene NFC y cómo se activa esta función

El NFC de los celulares permite pagar sin contacto, transferir archivos, emparejar accesorios o incluso leer etiquetas electrónicas en museos y sistemas de transporte, entre muchos otros. Esto sucede a través de su chip NFC en el teléfono, a través del cual crea un enlace electromagnético con otro dispositivo o terminal, y en segundos completa la acción.

Si bien es un sistema con un amplio sistema de seguridad, lo cierto es que no todas las personas lo conocen y esto puede derivar en problemas de seguridad para el usuario.

Para verificar si el teléfono cuenta con NFC, lo primero que hay que hacer es revisar dentro del menú de “Configuración”, en las secciones “Conexiones”, “Red e Internet” o “Dispositivos conectados”, sobre todo en aparatos con sistema operativo Android. En caso de contar con el sistema NFC, se desplegarán dos opciones: “NFC” o “Pagos sin contacto”.

stripe_tradienz_news-1200x600 Cómo saber si mi celular tiene NFC y cómo se activa esta función

Otra forma de chequearlo es a través de la barra de búsqueda interna dentro de los ajustes del teléfono. Al escribir la palabra NFC, la función deberá aparecer de forma inmediata. Asimismo, otra opción es revisar las especificaciones técnicas del modelo en la web oficial del fabricante o en la caja del producto. Algunos teléfonos incluyen una letra “N” en la parte trasera o en el módulo de la cámara.

En el caso de los celulares iPhone, la búsqueda es igual de sencilla que para Android. Todos los modelos desde el iPhone 6 en adelante incluyen el chip NFC activado de fábrica. De hecho, en los últimos modelos la detección de terminales contactless está habilitada por defecto. Para usarlo, simplemente debe acercar el celular al lector para que ejecute la acción de forma automática.

Para qué sirve la función NFC

Aunque principalmente se lo vincula con los pagos sin contacto a través del teléfono, lo cierto es que la tecnología NFC va mucho más allá. Para los pagos, simplemente alcanza con acercar el celular para abonar la compra y el sistema procesa la transacción de manera segura mediante apps como Google Pay, Apple Pay o Samsung Wallet. De esta manera, se evita tener que salir con todas las tarjetas dentro de la billetera.

No obstante, otra función poco conocida es la posibilidad de compartir documentos de forma inmediata. Para ello, únicamente hay que seleccionar los archivos que se desean compartir y acercar los dos celulares. Al ponerlos en contacto, automáticamente se enviarán todos los archivos seleccionados sin perder calidad de imagen.

Además, también se usa para leer etiquetas electrónicas (NFC tags), tarjetas de transporte o productos comerciales. Al usar esta función, el celular arrojará más información al respecto de cada producto.

69-min Para qué sirve la función NFC

Si bien este sistema tecnológico tiene todas las medidas de seguridad necesarias, es imprescindible activarlo únicamente al momento de usarlo. De lo contrario, es posible que quede activo en la calle y lo utilicen para activar compras sin que la persona se dé cuenta.

Otro punto a tener en cuenta es evitar acercarlo a métodos de pago o sistemas desconocidos. En estos casos, podrían redirigir a sitios inseguros o iniciar descargas de contenido no autorizado. Lo mejor es mantenerlos bloqueados con PIN, huella o reconocimiento facial para que solo pueda acceder el titular.