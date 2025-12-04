El delincuente "Lagrimita" volvió a sus andanzas: lo agarraron tras robar un estéreo

La Policía de Centenario lo detuvo nuevamente este jueves por la madrugada. Intentó también acceder a varias viviendas, sin éxito.

Los operadores del Centro de Monitoreo de cámaras una vez más probaron la importancia de su rol al ayudar a detener y frustrar otro robo de un conocido delincuente de Centenario: "Lagrimita" . El hombre volvió a dar dolores de cabeza en las últimas horas y ya habría retornado a las calles.

Según informó la Policía, la nueva detención del conocido delincuente se dio este jueves a la madrugada, cuando los efectivos de Comisaría 52 recibieron un aviso desde el Centro de Monitoreo , cuyos operadores vieron al sospechoso intentando sustraer un reflector de calles Perú y Honduras y luego forcejeando con los portones de distintos domicilios. Claramente, se trataba de un ladrón oportunista probando suerte.

Con esta información y sus características físicas, los efectivos realizaron un rápido patrullaje por la zona, logrando ubicarlo en Ecuador y Honduras, frente a la Escuela Primaria N° 360. Al identificarlo, los efectivos descubrieron que -una vez más- se trataba de "Lagrimita", quien tenía en su poder un estéreo marca Philco , del cual no pudo justificar su procedencia.

detencion lagrimita

Minutos después, vecinos alertaron sobre un vehículo dañado en Nicaragua y Honduras. En el lugar, el personal constató que un Fiat Palio presentaba el vidrio trasero derecho roto y que le habrían sustraído un estéreo, coincidiendo con el elemento secuestrado.

Por todo esto, finalmente el sujeto fue demorado, trasladado al hospital local y posteriormente a la Comisaría 52°, donde se inició la investigación correspondiente. El estéreo recuperado quedó resguardado bajo cadena de custodia a la espera de que su dueño se acerque a comisaría a reclamarlo y radicar la correspondiente denuncia.

Casi linchan a "Lagrimita"

A mediados de octubre pasado, “Lagrimita”, hizo estallar a varios vecinos de Centenario por una seguidilla de robos que cometió en la madrugada y fue destinatario de puñetazos e insultos de personas que no ocultan su malestar por la impunidad que muestra, reincidiendo en forma permanente y provocando múltiples daños. Frente a los incidentes, la Policía debió intervenir.

Aprovechando las sombras de la noche, Lagrimita, de 38 años, protagonizó un raid delictivo junto a un cómplice de 36. Los ladrones, ambos con mochilas para ocultar el botín, empezaron a forzar vehículos en el cruce de las calles Aníbal Verón e Intendente Pons. Por fortuna, el personal del Centro de Monitoreo Urbano logró detectarlos y sin demorarse, alertó al personal de la Comisaría Quinta.

El despliegue policial no dejó de llamar la atención de los vecinos, que se acercaron e identificaron a Lagrimita. Enfurecidos, empezaron a golpearlo. “En ese momento, vecinos del sector, visiblemente alterados, se acercaron y comenzaron a agredir físicamente a los sospechosos”, remarcaron desde las fuerzas de seguridad provinciales.

robo-Centenario-1

El procedimiento se desarrolló pasadas las 2 y debido a los incidentes se extendió hasta más alrededor de las 4, con el fin de verificar los autos que habían sido forzados. En concreto, Lagrimita y su cómplice habían logrado abrir un Fiat Cronos y un Peugeot 408.

En cuanto al botín, se comprobó que solo habían sustraído un par de lentes y un tacógrafo. Es decir, causaron más daño y un gran dolor de cabeza para los dueños de los vehículos, que deben ir obligadamente al taller para reparar las puertas forzadas.

Más allá de la lógica bronca de los damnificados, la Policía precisó que se logró controlar la situación. Señalaron que “el personal policial intervino rápidamente, resguardó la integridad física de los involucrados y procedió a su demora preventiva”.

Lamentablemente, como ocurre en otros casos similares, los dos delincuentes solo pasaron algunas horas en el edificio de la Comisaría Quinta. Tras la intervención de la Fiscalía de Robos y Hurtos y la requisa de las mochilas secuestradas, recuperaron su libertad.

Además de los robos en las calles, Lagrimita también registra varios hechos delictivos en locales comerciales.