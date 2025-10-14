Centenario: quisieron linchar a Lagrimita tras otro raid delictivo en la madrugada

De forma impune, el ladrón forzó varios autos junto a un cómplice. Enfurecidos, algunos damnificados alcanzaron a golpearlo y tuvo que intervenir la Policía.

Una vez más, el ladrón de Centenario, apodado “Lagrimita” , hizo estallar a varios vecinos de esa ciudad por una seguidilla de robos que cometió en la madrugada de este martes. El delincuente fue destinatario de puñetazos e insultos de personas que no ocultan su malestar por la impunidad que muestra, reincidiendo en forma permanente y provocando múltiples daños. Frente a los incidentes, la Policía intervino y realizó las actuaciones de rigor. Igualmente, Lagrimita solo fue notificado y volvió a las calles.

Aprovechando las sombras de la noche, Lagrimita, de 38 años, protagonizó un raid delictivo junto a un cómplice de 36. Los ladrones, ambos con mochilas para ocultar el botín, empezaron a forzar vehículos en el cruce de las calles Aníbal Verón e Intendente Pons, en Centenario. Por fortuna, el personal del Centro de Monitoreo Urbano logró detectarlos y sin demorarse, alertó al personal de la Comisaría Quinta.

El despliegue policial no dejó de llamar la atención de los vecinos, que se acercaron e identificaron a Lagrimita. Enfurecidos, empezaron a golpearlo. “En ese momento, vecinos del sector, visiblemente alterados, se acercaron y comenzaron a agredir físicamente a los sospechosos”, remarcaron desde las fuerzas de seguridad provinciales.

Daños en vehículos

El procedimiento se desarrolló pasadas las 2 y debido a los incidentes se extendió hasta más alrededor de las 4, con el fin de verificar los autos que habían sido forzados. En concreto, Lagrimita y su cómplice habían logrado abrir un Fiat Cronos y un Peugeot 408.

En cuanto al botín, se comprobó que solo habían sustraído un par de lentes y un tacógrafo. Es decir, causaron más daño y un gran dolor de cabeza para los dueños de los vehículos, que deben ir obligadamente al taller para reparar las puertas forzadas.

lagrimita cómplice Gentileza Policía del Neuquén

Más allá de la lógica bronca de los damnificados, la Policía precisó que se logró controlar la situación. Señalaron que “el personal policial intervino rápidamente, resguardó la integridad física de los involucrados y procedió a su demora preventiva”.

Lamentablemente, como ocurre en otros casos similares, los dos delincuentes solo pasaron algunas horas en el edificio de la Comisaría Quinta. Tras la intervención de la Fiscalía de Robos y Hurtos y la requisa de las mochilas secuestradas, recuperaron su libertad.

Ataques violentos

Además de los robos en las calles, Lagrimita también registra varios hechos delictivos en locales comerciales. Durante el presente año, ingresó a una relojería del Casco Viejo de Centenario y se apropió de varios relojes. El hecho ocurrió sobre finales de abril y fue atrapado por motoristas de la Comisaría 52 cuando pretendía alejarse con el botín. Sin inmutarse, les aseguró a los agentes que los relojes que llevaba los había encontrado en la basura.

Hasta el momento, ninguna autoridad judicial avanzó un paso más con el delincuente que mantiene en vilo a Centenario y que no solo tiene en su haber hechos contra la propiedad sino que protagonizó violentos ataques. Debido a que tendría un problema de adicciones, se le sugirió en algún momento que se interne en un centro de rehabilitación. Mientras tanto, vecinos y víctimas no ocultan su temor por alguna otra situación violenta y con final incierto.