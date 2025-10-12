Esteban Cimolai en los 103 años de Centenario con desfile y mensaje de unidad: "Tenemos lo mejor, nuestra gente"

El intendente encabezó la apertura del desfile aniversario y llamó a revalorizar lo positivo de la ciudad, y dejó un mensaje de trabajo conjunto con el gobernador.

Con un clima de emoción y orgullo local, en la tarde de este domingo se puso en marcha el desfile cívico-militar y de instituciones por el 103° Aniversario de Centenario , una de las localidades que más ha crecido en estos últimos años en la provincia de Neuquén.

El acto central se desarrolló frente al palco oficial, encabezado por el intendente Esteban Cimolai, acompañado por autoridades locales, representantes de fuerzas vivas e instituciones educativas. Si bien el gobernador Rolando Figueroa no pudo estar presente en el aniversario, sí lo hizo la vicepresidenta primera de la Legislatura provincial, Zulma Reina, quien llevó el saludo del Gobierno neuquino.

Durante su discurso, Cimolai estacó la importancia de mirar hacia el futuro sin olvidar las raíces pioneras de la ciudad. “Creo que estamos en un momento donde hay que empezar a valorar lo lindo, lo bueno y lo positivo que tenemos. Centenario es tierra de pioneros, es tierra de producción", indicó.

Desfile Centenario Parte del desfile de Centenario. (Captura de Video)

Añadió que "tenemos un código urbano rural que hoy está trabajándose con el Concejo Deliberante para brindar toda la zona productiva y que realmente sigamos protegiendo esas tierras que dieron origen a nuestra localidad y sobre todo para respetar a aquellas personas que forjaron este Centenario”, expresó el intendente sobre un proyecto que se debate para "blindar" la producción de las urbanizaciones.

Aniversario de Centenario: "Nuestro deseo con el gobernador es que intentemos todos los días revalorizar lo bueno"

El jefe comunal remarcó también el compromiso de su gestión con la comunidad y el trabajo conjunto con la provincia. “Nuestro deseo con el gobernador es que intentemos todos los días revalorizar lo bueno. Sabemos que tenemos muchas necesidades en Centenario, pero también sabemos que tenemos lo mejor, y lo mejor es nuestra gente", dijo.

Y acotó: "Esa gente que todos los días trabaja incansablemente para hacer de esta ciudad un lugar mejor. Así que nuestro deseo es un poco más de empatía, porque esta misión de conducir a Centenario hacia lo más alto de la provincia es un desafío y una tarea de todos, no solamente de unos pocos. Centenario, feliz cumpleaños, amado Centenario. Necesitemos y vamos a trabajar por este Centenario cada día”. concluyó.

A su turno, la vicepresidenta primera de la Legislatura, Zulma Reina, llevó el mensaje del gobernador y resaltó el trabajo conjunto entre el Ejecutivo provincial y la Municipalidad.

“En pocos días, dos semanas, tenemos una elección y por eso queremos ser muy respetuosos del código electoral que nos regula como ley, que no podemos hablar de algunos programas más hacia adelante. Pero a partir de toda la información que me hicieron llegar los ministros, quiero dejarle a nuestro intendente este resumen de los trabajos que hemos venido haciendo estos dos años de gestión, lo que actualmente y las proyecciones hacia futuro. Y esto lo hacemos codo a codo con la intendencia, gracias al pacto de gobernanza que se ha ocupado y que festejamos continuamente. Es el trabajo en conjunto”, destacó Reina.

El desfile continuó con la participación de escuelas, agrupaciones gauchas, clubes, colectividades e instituciones intermedias, en una jornada que volvió a reunir a toda la comunidad en torno a su historia, sus pioneros y sus sueños de crecimiento.

La grilla aniversario para este domingo: danzas, canto y festejos

Aproximadamente a las 19, se dará inicio al espectáculo en el escenario principal con la presentación de la Academia de Baile Shardo. Posteriomente, desplegarán su talento las acróbatas aéreas Emma Bravo, Milagros Figueroa, Ágata Painenao, Julieta Coggiola, Juana Ureta, Mariano Solange, Kiara Navarro, Verónica Navarro, Diana Jordan y Julieta Speranza.

Luego será el turno de la banda Desplazados, liderada por Nicolás González; seguida por Allegra Bossio, quien presentará su propuesta de arte escénico del proyecto Recreo. Más tarde, subirá al escenario el Taller de Folklore “Flor del Sur”, coordinado por Gastón Muñoz.

También se presentarán Malena Roa Guevara (canto), la Compañía de Danzas de Neuquén, y Ramiro Colihuinca (armónica), en representación de Recreo. El artista Juan Esteves, voz seleccionada del Tremn Tahuen, ofrecerá su interpretación vocal.

Continuará el Taller de Tango “Encuentro”, dirigido por Laura García; seguido por la banda La que Suena, la agrupación Los Primos —también seleccionada en el Tremn Tahuen— y el cierre musical estará a cargo de la banda La Buena.