Crimen grupal del joven de Centenario: dos varones y una joven serán imputados

La formulación de cargos a los tres detenidos por el crimen de Centenario será este jueves. La investigación continúa en busca de otras personas que se fugaron.

La investigación por el crimen grupal de Mauricio Adán Isla , el joven de 26 años que murió tras ser apuñalado en Centenario, avanza con nuevos detenidos y medidas judiciales. En las últimas horas, dos hombres mayores de edad , fueron detenidos y junto a la mujer arrestada a comienzos de la semana , serán imputados este jueves por el hecho.

Los operativos se desarrollaron por orden del fiscal de Homicidios, Andrés Azar , tras reunir información que señalaba los posibles lugares donde se movían los sospechosos.

Finalmente, los procedimientos se concretaron durante la noche del miércoles, cuando personal del Departamento de Seguridad Personal, la División Homicidios, la Comisaría 52 y la Brigada de Investigaciones de Centenario realizaron allanamientos e inspecciones oculares en distintos puntos de Centenario y Vista Alegre .

Fiscal Andrés Azar.jpg

“En el transcurso de la mañana del miércoles se llevaron adelante allanamientos e inspecciones oculares que permitieron la detención de dos hombres más vinculados al hecho. La mujer ya estaba demorada desde el lunes a la noche”, confirmó el comisario César Simón Juárez, del Departamento de Seguridad Personal, en diálogo con LMNeuquén.

Quiénes son los detenidos por el crimen de Centenario

Los dos varones detenidos tienen 29 y 31 años y son de Bella Vista, un barrio que cuenta con más de 33 manzanas, la mayoría casilla precarias, sin servicio de gas. Mientras tanto, el lunes había sido detenida la joven de 24. Todos se conocen entre sí y los investigadores lograron establecer su participación directa en el ataque que derivó en la muerte de Isla.

Además, trascendió el vínculo de los detenidos con un hecho previo de abuso sexual por el cual la víctima fatal tenía una orden de restricción en su contra. Gracias al trabajo del personal de turno de la División Homicidios se pudo determinar que la víctima del asesinato tenía una orden de restricción en su contra y presuntamente se quiso acercar a la parte denunciante.

“Las primeras diligencias incluyeron el secuestro de elementos que podrían haber sido utilizados durante o luego de la agresión. Esto nos permitió cerrar el círculo sobre quienes tuvieron una intervención concreta en el hecho", señaló Juárez.

centenario asesinato apuñalado (2)

La formulación de cargos contra los detenidos está prevista para este jueves en la Ciudad Judicial de Neuquén, donde el Ministerio Público Fiscal definirá la calificación legal del hecho y el rol de cada uno dentro del ataque. Hasta el momento, todo apunta a que se trató de una agresión grupal surgida en el marco de una disputa personal y familiar, y se descartó cualquier vínculo con hechos de narcotráfico o conflictos territoriales que azotan a Centenario.

La secuencia del crimen: gritos por "violín"

De acuerdo con la reconstrucción policial, la noche del domingo, alrededor de las 21 Isla se había presentado a un domicilio de la peatonal 4, y se generó un "desorden" que requirió la intervención de la Comisaría 52. En esa primera instancia, el joven se retiró del lugar por sus propios medios antes de la llegada de la policía, pero más tarde volvió, y allí se produjo una pelea grupal que culminó con el ataque mortal.

La víctima recibió al menos dos puntazos en el abdomen, corrió herida unos 200 metros —desde el pasaje Pehuén hasta la esquina de Nicaragua y Panamá— y se desplomó en plena calle. Según testigos, alcanzó a brindar sus datos personales antes de ser asistido por efectivos policiales y personal médico, que lo trasladaron en primer lugar al hospital Natalio Burd, y luego al Hospital Castro Rendón, donde murió horas más tarde.

Las pericias de la División Criminalística permitieron recolectar manchas de sangre, registros fílmicos y testimonios que fueron claves para identificar al grupo que participó del ataque. A partir de esas evidencias, la Fiscalía solicitó las órdenes de allanamiento que derivaron en las nuevas detenciones.

centenario asesinato apuñalado Centenario Digital

El comisario Juárez explicó que, si bien los tres sospechosos detenidos tienen una participación clara dentro de la secuencia que terminó con el crimen de Isla, la investigación continúa abierta y no se descarta que existan más personas involucradas.

“Ya se logró determinar el grado de participación de estas tres personas, pero todavía hay tareas pendientes y otras líneas de investigación que seguimos trabajando”, indicó. En los allanamientos se secuestraron prendas de vestir y dispositivos electrónicos, que serán peritados y cotejados con la evidencia ya recolectada en la escena del crimen.

Aunque no se encontró aún el arma blanca utilizada en el ataque, los investigadores recolectaron varios testimonios de vecinos, quienes aseguraron haber escuchado gritos con las palabras “violín” y “violador”, y vieron a varias personas —al menos cuatro hombres y una mujer— escapar de la zona en la madrugada.

Conmoción en Centenario

El crimen de Mauricio Isla conmocionó a los vecinos de Centenario. La pelea ocurrió en plena peatonal, frente a numerosos testigos, y el sector permaneció cercado durante varias horas por orden judicial. “Primero pensamos que era una pelea más, pero después vimos correr a un chico ensangrentado ”, relató una vecina del barrio Bella Vista.

En redes sociales, amigos y vecinos recordaron al joven, quien solía hacer malabares en semáforos y esquinas del barrio Sarmiento y era reconocido por su presencia en los accesos al cementerio de la Ruta 7.

En redes sociales comenzaron a circular mensajes de despedida y pedidos de justicia para el joven, quien era muy querido en su entorno y, según allegados, “no tenía problemas con nadie”.