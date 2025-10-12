Elecciones 2025: cuáles distritos ganará y cuáles perderá el Gobierno, según sus proyecciones

Según los cálculos de la Casa Rosada, el escenario es disputado. Apuestan a una estrategia intensiva en los distritos clave para revertir la tendencia.

Siete triunfos asegurados, diez provincias en disputa y siete con pronóstico de derrota. Así describe el Gobierno el mapa electoral rumbo a las elecciones de 2025 , en un contexto de paridad y tensiones internas. Aun con el impacto del escándalo que dejó fuera de la lista bonaerense a José Luis Espert , los estrategas libertarios ajustan encuestas, mensajes y recorridas de campaña para encarar las últimas dos semanas, consideradas decisivas para el futuro político de Javier Milei .

En un contexto político y económico adverso, insisten en la posibilidad de un “empate” a nivel nacional, con victorias en distritos amigables que compensen una derrota, hoy asegurada, en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, admiten que el escenario general es complejo.

La estrategia, que ya comenzó a delinearse en el terreno, no sufrirá cambios de fondo. Será el Presidente, y sus candidatos, quienes repetirán la idea de “avanzar” si se vota al oficialismo, o “retroceder” si el que gana es el kirchnerismo. La dramática idea de que “la única salida para los argentinos no sea Ezeiza” ya fue esbozada por algunos candidatos libertarios, y también se repetirá en las próximas semanas.

“Obviamente, queremos ganar en todos lados”, se atajan desde la mesa política nacional, en la que tallan la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y el asesor presidencial Santiago Caputo, y dónde la legisladora porteña Pilar Ramírez reemplazó como coordinadora a Eduardo “Lule” Menem luego de que el riojano quedara salpicado por otro escándalo, el de las presuntas coimas en la ANDIS destapadas por los audios de Diego Spagnuolo.

Favorables al gobierno

Las cuentas, a esta altura, son claras. De los distritos más poblados, aparecen nítidas las chances de ganar en cuatro distritos dónde hay acuerdos con otros partidos. En la ciudad de Buenos Aires, con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich a la cabeza de la lista de senadores y Pro como aliados; en Mendoza-el también ministro Luis Petri como primer candidato a diputado-con la UCR gobernando; en Entre Ríos, dónde esperan que la confluencia con el Pro, que gobierna la provincia a través de Rogelio Frigerio-brinde otro motivo para festejar; y en Chaco, dónde la alianza con el radical Leandro Zdero ya dio sus frutos en las elecciones locales.

javier milei

En territorio porteño, cerca de Bullrich dan por hecho un “piso” de 40 puntos para su boleta, con al menos diez de ventaja sobre el kirchnerismo, aunque lejos de los números que el Pro supo ostentar en distintas elecciones en la ciudad. La foto del jueves, con el jefe de gobierno porteño Jorge Macri junto a Bullrich en la cárcel de Marcos Paz, envalentonó al macrismo, que acepta de buen grado un “mejor trato”-aunque sea por necesidad-por parte de sus socios de la Casa Rosada.

Además de las cuatro comarcas con alianza, en el Gobierno ven chances ciertas de terminar primeros en Tierra del Fuego y Salta (sus contrincantes van divididos en ambos casos) y en Río Negro.

En contra del Gobierno

En cambio, en la estratégica provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, el Gobierno no se hace ilusiones: espera una derrota “por diez puntos”, más allá de la creciente confianza en que el protagonismo de Diego Santilli (segundo en la lista violeta por Karen Reichardt) sume para los libertarios votos de “las mabeles” de clase media, reticentes o ausentes en las legislativas bonaerenses del 7 de septiembre pasado.

Aun con la posibilidad cierta de una derrota, en el comando de campaña se animan a pronosticar una “buena elección” en Córdoba y Santa Fe, las dos provincias que-según confirman a este diario-el Presidente visitará en la última semana de campaña. “En Santa Fe vemos tres tercios bien definidos, y en Córdoba nos va a ir bien”, repiten en el comando de campaña, sin hablar de triunfo. Hay esperanzas en Santa Cruz, dónde los candidatos libertarios están “a tres o cuatro puntos” de la lista del gobernador Claudio Vidal, según encuestas propias. También hay expectativas en San Luis, dónde el gobernador Claudio Poggi no presenta candidatos, aunque allí crecieron las chances del PJ.

Alcanzar el objetivo global-tener unos 80 diputados propios a partir del 10 de diciembre-llegaría con buenas performances también en esos distritos, aunque además de una derrota en la provincia de Buenos Aires, nadie espera triunfos en los territorios de los kirchneristas Gildo Insfrán (Formosa) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero). Tampoco en Corrientes y Chubut, dónde la falta de acuerdo derivó en listas oficialistas en competencia con los libertarios, y en La Pampa, dónde las encuestas adversas obligaron a cambios de nombres de los responsables de estrategia de campaña.